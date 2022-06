ABUSI LEI CHE ABUSO IO - VIRGINIA GIUFFRE', LA DONNA CHE HA PATTEGGIATO CON IL PRINCIPE ANDREA 12 MILIONI PER LE MOLESTIE SUBITE, E' STATA ACCUSATA DI ABUSI SESSUALI DA RINA OH - ENTRAMBE LE DONNE SONO PRESUNTE VITTIME DI JEFFREY EPSTEIN, IL MILIARDARIO PEDOFILO MORTO SUICIDA IN PRIGIONE - RINA OH SOSTIENE CHE GIUFFRE L'ABBIA "TOCCATA SENZA IL SUO CONSENSO" - "SONO STATA CHIAMATA NELLA SALA MASSAGGI PER INCONTRARE EPSTEIN E..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

virginia giuffre

Virginia Roberts Giuffre, la donna che ha accusato il principe Andrea di aver abusato di lei patteggiando poi un risarcimento da 12 milioni di dollari, è stata accusata a sua volta di abusi sessuali. A puntare il dito contro di lei è Rina Oh, un’altra delle presunte vittime del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein.

Oh, 43 anni, ha citato in giudizio Giuffre negli Stati Uniti sostenendo di essere rimasta «agghiacciata» quando nel 2001 la donna l’ha «toccata senza consenso». Il presunto incidente avrebbe avuto luogo della sala massaggi della casa di Manhattan di Jeffrey Epstein ed è stato reso pubblico durante una causa per diffamazione tra le due donne.

Negli atti giudiziari depositati, i legali di Oh hanno scritto che «è rimasta sorpresa quando è stata chiamata nella sala massaggi per incontrare Epstein e ha trovato sia lui che Giuffre ad aspettarla. Giuffre ha quindi provveduto a toccarla senza il suo consenso e con suo grande orrore. Oh non ha ricambiato né toccato sessualmente Giuffre».

Rina Oh

Oh ha poi raccontato al New York Post: «Sono andata nella sala massaggi e Giuffre mi ha toccata senza il mio consenso. Mi ha abusata sessualmente. Ero lì, agghiacciata. Non mi sono mossa. Ero scioccata. Mi sentivo mortificata e a disagio». L'avvocato di Giuffre, Kat Thomas, ha risposto al New York Post che «le accuse di aggressione sessuale contro la signora Giuffre non sono vere».

La disputa legale tra le due donne è iniziata quando Oh ha intentato una causa per diffamazione contro Giuffre perché quest'ultima aveva twittato che Oh «si è procurata e ha preso parte agli abusi sui minori» con Epstein. Oh ha chiesto 10 milioni di dollari di danni.

Giuffre ha ribattuto affermando di essere stata «vittima del gioco sessuale sadomaso e dell'abuso fisico perpetrato contro di lei da Oh durante le sessioni sadomaso, tra cui tagli e altre lesioni fisiche».

Jeffrey Epstein

Oh ha negato le accuse: «Non le ho mai fatto tagli sulla gamba. Non l'ho mai toccata. Non ho mai sentito di nessuno che facesse qualcosa del genere durante il mio coinvolgimento con Jeffrey Epstein. Non sono quel tipo di persona. Ho paura degli aghi e svengo quando mi viene prelevato il sangue».

principe andrea 2 Virginia Roberts Il principe Andrea con Virginia Roberts Il principe Andrea Virginia Roberts jeffrey epstein 2 Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein virginia roberts 9