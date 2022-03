AGENZIA 'STI CAZZI! - AURORA RAMAZZOTTI PUBBLICA UNA STORIA SU INSTAGRAM CON UNA SCATOLA DI "MYHAPPYBOX" CON DENTRO TRUCCHI E SEX TOYS: "LA VOSTRA INFLUENCER DI VIBRATORI È QUI", MA DOPO ELIMINA LA FOTO PERCHÉ…

Da www.repubblica.it

Qualche foto col papà, meno con la mamma, diverse di baci col fidanzato, molte con animali, Aurora Ramazzotti ha fatto storie per diventare un'influencer. Una su tutte ha funzionato. "Lo sapete, la vostra influencer di vibratori è qui", ha detto aprendo in diretta Instagram una "happy box" ricevuta in regalo.

Una scatola rosa, con dentro un mascara e un vibratore, MyHappyBox, la scatola della felicità minimalista. Solo che l'annuncio del lancio di due marchi importanti, non nominava la figlia 25enne di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Ma Giorgia Soleri.

Per gli amici "colei che ha inventato quel fatto che nn si fischia alla donna", Ramazzotti ai suoi 2,3 milioni di follower parla spesso, volentieri, di sesso e oggetti erotici. Ha anche una specie di post(a) del cuore dove affrontare un po' tutto quello che non è più tabù. Dai giochi erotici alla masturbazione, dalle incomprensioni di coppia alle difficoltà delle ragazze a raggiungere l'orgasmo.

Ma sulla scatola ricevuta in regalo non era lei la prescelta. E la sua storia dopo un po' è sparita, come l'aurora.

"La MyHappyBox", si legge sul sito del lancio "contiene il mascara e il sex toy più amato di sempre nella colorazione Cerise. Il massaggiatore stimola l'intero clitoride, non solo la parte esterna, attraverso onde e pulsazioni soniche. Per sostenere il lancio il 2 marzo è prevista, inoltre, un'attività di edutaining con Giorgia Soleri, modella e influencer che sui social si espone con tematiche femministe e nota per la sua battaglia di sensibilizzazione sulla vulvodinia".

E così sia, storie a parte è stata la fidanzata di Damiano dei Maneskin meglio nota come Giorgia Soleri a presentare il rimmel. Che essendo extralarge sembra il vibratore. E viceversa. "When you are an adult but toys still make you happy!", scrive sul suo profilo. Il commenti sotto dei seguaci si confondono tra vibrazioni e ciglia lunghe.

Il lancio della box e i marchi coinvolti puntano, grazie alla collaborazione con Soleri, a portare "ognuno nel proprio happy world". Sa di vanità la felicità senza etichette né freni, così la definiscono. Ma è una felicità limitata: in vendita i vibratori delle dive social sono solo 500. Storia più, storia meno.

