AHI-PHONE! – UN HACKER HA SCOPERTO UNA FALLA NEGLI IPHONE E NEGLI IPAD: DIGITANDO UNA PRECISA SEQUENZA DI QUATTRO CARATTERI, I DEVICE VANNO IN CRASH – IL “BUG” COMPARE QUANDO CI SI TROVA NELLA LIBRERIA DELLE APP E SI STA IMMETTENDO TESTO NEL CAMPO DI RICERCA – IL MALFUNZIONAMENTO NON PROVOCA DANNI O PERDITE DI DATI SALVATI IN MEMORIA, MA POTREBBE INTERROMPERE LE OPERAZIONI IN CORSO. I CARATTERI “INCRIMINATI” SONO…

apple iphone

Estratto dell’articolo di Diego Barbera per www.wired.it

Nelle scorse ore è stato scoperto un piccolo bug su iPhone e iPad che manda in crash il sistema digitando semplicemente quattro caratteri. Il malfunzionamento compare quando ci si trova nella libreria delle app e si sta immettendo testo nel campo di ricerca. Infatti, con una precisa sequenza si genera quello che viene definito respiring, ovvero un riavvio veloce dell’interfaccia grafica chiamata Springboard di iOs e iPadOS.

IPAD PRO

LA SEQUENZA

A riportare per primo il bug è stato il sito Techcrunch, che ha raccontato come sia sufficiente digitare la sequenza “”:: (virgolette alte aperta e chiusa più due volte due punti) […] Laddove si facesse lo stesso tentativo nel campo di ricerca delle impostazioni, il menu viene chiuso, ma non accade nulla quando si prova nella ricerca generale di Spotlight. Successivamente, si è scoperto che in realtà i secondi doppi punti possano essere sostituiti da qualsivoglia altro carattere, e che quindi il crash dipenda in modo specifico dai primi tre caratteri, seguiti da un quarto random.

I DISPOSITIVI INTERESSATI

iphone 4

Su iOs 17 il fenomeno si nota con tutti gli iPhone compatibili, mentre con iOs 18 (che è ancora in fase beta), il crash riguarda esclusivamente il menu delle impostazioni. Il bug non crea un riavvio completo (come nel caso del carattere speciale del 2018), non comporta danni o perdite di dati salvati in memoria, tuttavia potrebbe interrompere le operazioni in corso quindi i curiosi potrebbero provarlo, ma è meglio evitare la procedura. Verosimilmente il problema sarà risolto con il prossimo aggiornamento di iOs. […]