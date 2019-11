22 nov 2019 20:20

ALT! IL GIP DI ROMA SI È RISERVATO DI DECIDERE SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER TIZIANO RENZI SUL CASO CONSIP: I PM CHIEDONO DI NON PROCEDERE PER TRAFFICO DI INFLUENZE - È STATA FISSATA UNA NUOVA CAMERA DI CONSIGLIO ANCHE PER ALTRI INDAGATI, TRA CUI LOTTI, SALTALAMACCHIA E ALFREDO ROMEO