28 gen 2023 19:40

AMICI AMICI POI TI TIRANO LA BICI – A TORINO UN 24ENNE È FINITO IN COMA DOPO CHE GLI È STATA LANCIATA CONTRO UNA BICICLETTA. IL RAGAZZO ERA IN FILA "AI MURAZZI" PER ENTRARE IN UNA DISCOTECA QUANDO, DALL’ALTO, QUALCUNO HA LANCIATO UNA BICICLETTA CHE LO HA CENTRATO - ORA IL GIOVANE È IN RIANIMAZIONE AL CTO: HA RIPORTATO GRAVI DANNI ALLA VERTEBRE CERVICALI E…