AMMAZZA, CHE MAZZA! – A VARCATURO, IN PROVINCIA DI NAPOLI, UN 45ENNE HA INIZIATO A PERCUOTERE LO ZIO, 62ENNE, CON UNA MAZZA DI LEGNO – LA RISSA E' INIZIATA PERCHE' IL NIPOTE SI ERA SCHIANTATO CON L’AUTO CONTRO IL CANCELLO, SFASCIANDO LE FIORIERE: LO ZIO SI È ARRABBIATO, RITENENDO CHE FOSSE UN GESTO INTENZIONALE, E A QUEL PUNTO IL PIÙ GIOVANE HA REAGITO CON VIOLENZA...

Napoli: percuote lo zio con una mazza di legno, 45enne in carcere

(Nova) - Una lite tra familiari e' sfociata nell'aggressione di un 62enne con un palo di legno e nell'arresto di un 45enne. I fatti si sono verificati a Varcaturo, localita' sul litorale di Giugliano. A litigare sono stati zio e nipote che viviono in una villetta bifamiliare alla quale si accede da uno stesso cancello di ingresso, mentre le abitazioni sono separate da un muro di cinta.

Tra i due non correva gia' buon sangue per via di alcune fioriere di cemento. Poi ieri sera il 45enne, alla guida della sua macchina, si e' schiantato contro il cancello: l'inferriata del cancello e' stata distrutta, cosi' come le fioriere.

Lo zio 62enne si e' arrabbiato, ritenendo che quanto accaduto non fosse un incidente ma un gesto intenzionale del nipote. I due hanno iniziato a litgare. Il nipote ha afferrato un palo di legno di due metri e ha colpito lo zio, che e' stramazzato al suolo in un lago di sangue. A chiamare i soccorsi sono stati i parenti del 62enne.

L'uomo e' stato portato in codice rosso in ospedale: e' ricoverato in prognosi riservata. Il 45enne, Salvatore Migliaccio, e' stato arrestato per tentato omicidio. Il palo utilizzato e' stato sequestrato, all'estremita' ancora evidente una macchia rossastra.