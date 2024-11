E ANCHE ‘STO G20 NON È SERVITO A UN CAZZO – ALLA RIUNIONE DELLE VENTI MAGGIORI ECONOMIE MONDIALI, IN BRASILE, NON SI È PARLATO PER NIENTE DI GUERRA IN UCRAINA. E TE CREDO: IL PRESIDENTE LULA, INSIEME A CINA E INDIA È IL PRINCIPALE ALLEATO INTERNAZIONALE DI PUTIN NEI BRICS. SOLO L’ARGENTINO MILEI HA PROVATO (INUTILMENTE) A PORTARE IL TEMA ALL’ORDINE DEL GIORNO – LA STRETTA DI MANO MACRON-LAVROV E I VETI INCROCIATI SUL CLIMA...

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il presidente brasiliano Lula ha cercato di evitare questioni controverse come la guerra in Ucraina. Ma la guerra in Ucraina ha pesato molto sull'incontro, poiché Sergei Lavrov, capo della diplomazia russa, è stato invitato a partecipare a margine del vertice, scrive Le Monde.

[…] Da quando le truppe di Mosca hanno invaso l'Ucraina il 24 febbraio 2022, i leader delle venti maggiori economie mondiali avevano evitato di presentarsi in compagnia del ministro degli Esteri di Vladimir Putin.

Questa volta, la presidenza brasiliana ha usato un sotterfugio per riunirli, non sotto la bandiera ufficiale del G20, ma in nome dell'Alleanza contro la fame, la principale priorità del presidente Lula per l'occasione. Il Presidente francese Emmanuel Macron ha persino colto l'occasione per stringere la mano al capo della diplomazia russa, senza parlargli. Per la cronaca, martedì è stata scattata una seconda foto, questa volta senza Sergei Lavrov, ma con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, assente il giorno prima.

Lula ha fatto tutto il possibile per evitare una bagarre sull'Ucraina, per non allargare il divario tra l'Occidente e gli Stati emergenti del Sud, guidati dalla Cina, che sta diventando sempre più profondo man mano che il conflitto volge a vantaggio di Mosca.

Nella sessione di lunedì, non ha esitato a interrompere - “brutalmente”, secondo un funzionario europeo - i dibattiti sulla bozza di conclusioni. Ma la guerra non ha mai smesso di pesare sulle discussioni, sia per quanto riguarda il rischio di conflittualità in Medio Oriente, sia soprattutto per il conflitto tra Mosca e Kiev.

E a ragione: in vista del vertice, la Russia ha intensificato i bombardamenti sulle città e sulle infrastrutture ucraine. E martedì, due giorni dopo aver ottenuto il via libera da Joe Biden, l'Ucraina ha effettuato i primi attacchi con missili americani contro obiettivi militari in territorio russo. “La considereremo una nuova fase della guerra dell'Occidente contro la Russia e reagiremo di conseguenza”, ha replicato Lavrov. Ha poi suggerito agli alleati di Kiev di leggere la "totalità ” della nuova dottrina russa, presentata la mattina stessa, per ampliare la possibilità di usare armi nucleari contro uno Stato non dotato di armi nucleari aiutato da una potenza nucleare.

Il minimo indispensabile sull'Ucraina

In assenza di Vladimir Putin, Sergei Lavrov non ha dovuto fare grandi sforzi per evitare che il suo Paese venisse additato dal G20. Molti dei partner di Mosca, come Cina e India, che chiedono la cessazione delle ostilità, avevano avvertito che non avrebbero accettato alcuna condanna della Russia, in linea con il precedente vertice di Nuova Delhi del 2023. Dato l'equilibrio di potere, l'Occidente non si illudeva di poter imporre un linguaggio più forte.

In questo contesto, la dichiarazione finale del G20 si limita al minimo indispensabile. “Accogliamo con favore tutte le iniziative pertinenti e costruttive a favore di una pace giusta” e “duratura” in Ucraina, si legge, senza menzionare l' "aggressione” russa che gli alleati di Kiev hanno denunciato fin dall'inizio dell'invasione su larga scala del Paese due anni e mezzo fa. […]

"Lula ha deciso di adottare un atteggiamento molto cauto nei confronti della guerra in Ucraina e anche del conflitto in Medio Oriente. Questi temi rischiavano di far saltare il consenso e di impedire la pubblicazione di un comunicato finale del G20, che la diplomazia brasiliana voleva evitare a tutti i costi”, osserva Guilherme Casaroes, professore alla Fondazione Getulio Vargas e specialista di relazioni internazionali: “In un mondo violento e polarizzato, l'idea di Lula era quella di individuare consensi possibili, non consensi ideali. Per questo ha posto la questione della fame e della povertà al centro del G20.”

A peggiorare le cose, la transizione in corso negli Stati Uniti ha complicato le cose. […] Il presidente argentino Javier Milei ha svolto il ruolo di disturbatore, esprimendo una serie di riserve sul comunicato finale, senza essere in grado di bloccarlo: ai ferri corti con Lula, il leader ultraliberista è ansioso di vedere il suo modello, Donald Trump, salire al potere a Washington.

Nessun impulso alla questione climatica

Un'altra tendenza preoccupante è che il vertice non ha impedito ai vari “blocchi” di lavorare insieme... gli uni contro gli altri. Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha incontrato il suo omologo russo per discutere delle tensioni tra le due Coree, esacerbate dalla guerra in Ucraina, dove i soldati del Nord si sono uniti alla Russia.

La Cina è “disposta a lavorare con la Russia per rafforzare ulteriormente la cooperazione e l'allineamento strategico” tra Mosca e Pechino, ha dichiarato Wang Yi. Da parte loro, gli sherpa americani, francesi, britannici e tedeschi hanno discusso la continuazione del loro impegno in Ucraina, per superare lo shock del ritorno di Trump alla Casa Bianca.

L'Ucraina non è l'unico Paese a subire il peso del confronto tra i Paesi del Nord e del Sud. Mentre la 29esima Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP29) è in stallo a Baku, i leader del G20 non sono riusciti a dare il minimo impulso ai negoziati sul clima.

Nella loro dichiarazione finale, hanno riconosciuto la “necessità di aumentare i finanziamenti per il clima” fino a “trilioni di dollari”. Tuttavia, non sono entrati nel dettaglio dei metodi per fornire i finanziamenti richiesti dai Paesi più vulnerabili. E non hanno incluso nel loro comunicato termini più ambiziosi, come l'impegno per “una transizione giusta, ordinata ed equa dai combustibili fossili”, conquistato all'ultima COP di Dubai.

Poco prima di chiudere il vertice, Lula, che ospiterà la COP30 nel 2025 a Belem, ha sottolineato l'urgenza della lotta al riscaldamento globale. […]

