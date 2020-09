ANCHE IL LUTTO NEL TRITATUTTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE – SORGI: AI FUNERALI DEL POVERO WILLY SONO ARRIVATI CONTE, ZINGARETTI E LA MINISTRA DELL' INTERNO LAMORGESE. NON C’E’ NULLA DI MALE MA IN MANCANZA DI PROVVEDIMENTI O INIZIATIVE CONCRETE, SI CORRE IL RISCHIO DI FAR PENSARE CHE ANCHE LA MORTE DEL RAGAZZO SARÀ PRESTO DIMENTICATA DOPO…

Marcello Sorgi per la Stampa

L' intenzione è chiara: come nel 2018 i tremendi fatti di Macerata (una ragazza, Pamela, violentata e sfigurata, il giorno dopo un giovane, Luca Traini, che spara sugli immigrati pensando di punire il violentatore) divennero l' evento chiave della campagna elettorale e fecero la fortuna in voti di Salvini, svelto a difendere lo squilibrato sparatore,

tra l' altro già candidato della Lega, così adesso la macabra solidarietà politica ai familiari di Willy, il giovane massacrato per futili motivi a Colleferro in provincia di Roma, tende allo stesso obiettivo: con la differenza che Salvini, che chiede il carcere a vita per gli assassini, esperti di arti marziali, e Meloni, che per differenziarsi ha proposto una medaglia al valore civile per la vittima, stavolta non sono soli.

Ai funerali del povero Willy, ammazzato di botte solo perché s' era intromesso per evitare una rissa nata per un complimento a una ragazza, sono arrivati Conte, in camicia bianca, come aveva chiesto la famiglia, Zingaretti e la ministra dell' Interno Lamorgese.

L' impegno ribadito dal presidente del consiglio, dalla responsabile dell' ordine pubblico e dal segretario del Pd, che è anche presidente della Regione Lazio, è di adoperarsi a qualsiasi livello perché le regole del vivere civile siano reintrodotte anche in quelle periferie dove sono venute meno, e di far sì - lo ha detto Conte alla vigilia dell' apertura dell' anno scolastico - che diventino parte consistente della formazione degli adolescenti, un mondo in cui, complice la diffusione delle droghe, la violenza s' è fatta spazio e si manifesta, com' è accaduto a Colleferro, nel modo più irrazionale e incontrollato.

Intendiamoci: non c' è nulla di male che i politici cerchino di partecipare a un evento che ha scosso l' opinione pubblica nazionale ed è costato la vita a un ragazzo, ucciso senza ragione. Ma l' affollamento nel campo sportivo di Paliano, il paese vicino a Colleferro dove Willy viveva con la sua famiglia, specie quello del governo, in mancanza di provvedimenti o iniziative concrete, si presti al rischio di far pensare che anche la morte del ragazzo sarà presto dimenticata, dopo essere entrata nel tritatutto della campagna elettorale.

