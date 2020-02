ANCHE ROMA È STATA CONTAGIATA – L’ALLARME DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA SUL TURISMO: LE CANCELLAZIONI PER IL MESE DI MARZO ARRIVANO AL 90% E IL CROLLO DELLE PRENOTAZIONI ARRIVA FINO AL 60% FINO A GIUGNO” – LE RICHIESTE AL GOVERNO: ACCESSO AGEVOLATO PER LE IMPRESE AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ESISTENTI E RIDUZIONE DELL’IRAP…

Coronavirus: Sos turismo Roma,fino a 90% cancellazioni

(ANSA) - Le associazioni di categoria Assoturismo Confesercenti Roma e Lazio e Fiavet Lazio, "sono estremamente preoccupate per e ripercussioni sull'economia del comparto turistico del Lazio e in primis su Roma". In una nota congiunta sul Coronavirus lanciano l'allarme parlando di "cancellazioni che arrivano al 90% per il mese di marzo, altissime percentuali sulle prenotazioni fino a giugno nonché" di "un crollo delle prenotazioni fino al 60%".

"La crisi delle agenzie di viaggi che nel Lazio sono circa 2000 imprese, è aggravata", secondo le associazioni, anche "dalla chiusura di alcune frontiere e alla messa in quarantena per i nostri connazionali all'estero e quindi anche per l'outgoing: non solo si registrano cancellazioni per le partenze immediate ma anche per quelle dei mesi successivi oltre a un forte stallo delle prenotazioni future. Grande preoccupazione è data anche dalla cancellazione dei numerosi eventi e congressi e delle gite scolastiche".

Assoturismo Roma e Lazio e Fiavet Lazio chiedono a Regione e Governo "un intervento immediato e concreto a sostegno e mantenimento delle imprese e dei posti di lavoro". Tra le richieste: "Accesso agevolato per le imprese agli ammortizzatori sociali esistenti (Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga senza un numero minimo di partecipanti, solidarietà)" e "riduzione Irap". Inoltre Assoviaggi e Fiavet Lazio in accordo con Assohotel-Confesercenti, "chiedono ai sindaci dei Comuni del Lazio ove è istituita la tassa di soggiorno, e al sindaco di Roma Virginia Raggi di stornare una parte dell'incasso della tassa di soggiorno e di accesso dei Pullman Turistici a sostegno delle imprese della filiera turistica".

