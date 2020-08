E ANDIAMO DI COJONA-PARTY! – RAVE A NEW YORK DOVE IN CENTINAIA SI SONO RADUNATI SOTTO UN PONTE DI BROOKLYN PER BALLARE INSARDINATI: ALCUNI INDOSSAVANO LE MASCHERINE, MA IN MOLTI SE NE SONO FOTTUTI DI RISPETTARE QUALSIASI REGOLA DI DISTANZIAMENTO SOCIALE – IL DJ CHE SI È RIFIUTATO DI SUONARE ALLA FESTA HA TUONATO SU TWITTER: “MIO PADRE È MORTO DI CORONAVIRUS E…” -VIDEO

DAGONEWS

festa sotto al kosciuszko bridge a new york 8

Come se il coronavirus non esistesse. Centinaia di persone si sono date appuntamento sotto il Kosciuszko Bridge a New York per un rave illegale. Alcuni indossavano le mascherine, altri se ne sono fottuti e hanno infranto qualsiasi regola di distanziamento sociale.

I festaioli hanno ballato fino alle prime luci dell’alba di domenica sulla musica del dj Mazurbate.

festa sotto al kosciuszko bridge a new york 9

Il DJ e produttore Mike Simonetti hanno twittato di essersi rifiutato di suonare alla festa dopo che suo padre è morto di coronavirus: «L'ho visto come mancanza di rispetto sia per mia madre che per tutti gli altri che stanno passando quello che abbiamo vissuto noi. immaginate di essere sposati da 50 anni e di non poter vedere tuo marito sul letto di morte».

festa sotto al kosciuszko bridge a new york 1 festa sotto al kosciuszko bridge a new york 6 festa sotto al kosciuszko bridge a new york 5 festa sotto al kosciuszko bridge a new york 7 festa sotto al kosciuszko bridge a new york 4 festa sotto al kosciuszko bridge a new york 6 festa sotto al kosciuszko bridge a new york 5 festa sotto al kosciuszko bridge a new york 3 festa sotto al kosciuszko bridge a new york 2 festa sotto al kosciuszko bridge a new york 1 festa sotto al kosciuszko bridge a new york 9 festa sotto al kosciuszko bridge a new york 8 festa sotto al kosciuszko bridge a new york 3 festa sotto al kosciuszko bridge a new york 4 festa sotto al kosciuszko bridge a new york 7 festa sotto al kosciuszko bridge a new york 2