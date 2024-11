21 nov 2024 16:00

ARRIVA IL GIUBILEO: PREGHIAMO? NO, SPECULIAMO! - GLI AFFITTI A ROMA SONO ARRIVATI ALLE STELLE A CAUSA DEI PARACULI CHE VOGLIONO FARE SOLDI CON I TURISTI - MA A RIMETTERCI SONO STUDENTI, RESIDENTI E FAMIGLIE CHE NON TROVANO UN BUCO IN CUI VIVERE - A "VENDICARLI" C'E' UN ANONIMO GRUPPO DI ATTIVISTI, CHE SI "FIRMA" CON IL CAPPELLO DI ROBIN HOOD: PER FERMARE IL "GIUBILEO DEI RICCHI", STANNO SABOTANDO GLI SMART LOCKER, I DISPOSITIVI PER I CHECK-IN AUTOMATICI, SPARSI IN TUTTA LA CITTA' - IL COMUNICATO DEGLI ATTIVISTI CONTRO SANTANCHÉ: “FARE LA MINISTRA DEL TURISMO NON SIGNIFICA RENDERE IMPOSSIBILE LA VITA DEI CITTADINI…”