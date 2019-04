ARRIVA A ROMA LA BENZINA CINESE A 50 CENTESIMI? INCREDIBILE, È INFATTI ERA UN PESCE D’APRILE – TUTTE LE FAKE NEWS PIÙ DIVERTENTI PROPAGATE IN RETE IERI: DAL REDDITO DI CITTADINANZA PER TUTTI A GENOVA AL PAPA CHE TORNA AD AVIGNONE PER LO SCANDALO DEGLI ABUSI SESSUALI – PIZZAROTTI CHE TORNA NEL M5S E LA TROLLATA DI GOOGLE CON SCREEN CLEANER, L’APP CHE PULISCE LO SCHERMO DA DITATE E POLVERE…

Lorenzo Giarelli per “il Fatto Quotidiano”

il pesce d'aprile di paola pisano

Una nuova app ti toglie dieci anni di età, il Papa torna a Avignone, la benzina costa 50 centesimi al litro e il Palio di Siena è cinese. Roba da non crederci? Infatti non è vero: pesce d' aprile. Anche se qualcuno magari se n' è accorto troppo tardi. Colpa di giornali autorevoli che scherzano coi lettori, di grandi aziende che lanciano finti prodotti e persino politici che per una volta si prendono meno sul serio.

Tutto per un giorno sembra ribaltarsi. Molti milanesi, per esempio, credevano di essersi svegliati senza più il loro ponte verde sopra i binari di Porta Genova, passaggio vitale per i pedoni che vanno verso i Navigli. A render più credibile l' allarme, lanciato in rete da Savi Arbola, resta a imperitura memoria un perfetto fotomontaggio dei binari, con il ponte svanito nel nulla.

reddito di cittadinanza per tutti a genova pesce d'aprile

Molto meglio il risveglio di chi, per le strade di Genova o sui social network, si è imbattuto sugli annunci targati ministero dell' Economia secondo cui il reddito di cittadinanza sarebbe stato esteso a tutta la popolazione e non solo ai più bisognosi. La notizia è falsa, l' idea per il governo resta. E a proposito di sogni infranti, per qualche ora i romani hanno pensato di poter dare un bel taglio alle proprie spese.

Sembrava infatti che nella Capitale avesse aperto il primo distributore di benzina cinese. La conseguenza? Benzina a 50 centesimi al litro e primi benefici del memorandum della Via della Seta, come pareva confermare un articolo del Cittadino Online di Siena: quest' anno sarà "la televisione pubblica China Central Television a trasmettere le immagini del Palio", con tanti saluti a mamma Rai e tanto denaro fresco per le casse della città.

il pesce d'aprile di google screen cleaner, l'app che pulisce lo schermo dello smarthpone 2

A Torino l' assessora ai Servizi Anagrafici Paola Pisano ha puntato decisamente in alto: con un post sui social ha lanciato una nuova piattaforma comunale capace di togliere qualche anno ai residenti: "Avete provato il nuovo servizio di Torino Facile #RingiovaniTO? Quest' anno puoi scegliere tu quanti anni in meno avere sulla tua CIE !". I torinesi erano pronti a perdere qualche ruga e qualche anno di età (da 1 a 10) compilando un modulo online.

il pesce d'aprile di google screen cleaner, l'app che pulisce lo schermo dello smarthpone 3

A sfondo tecnologico la sorpresa di Google, che ieri ha lanciato una riedizione dello storico videogame "Snake" ma soprattutto ha illuso i clienti con Screen Cleaner, la prima app in grado di pulire lo schermo del cellulare da ditate, macchie, polvere. Magari avrebbe fatto comodo anche a Matteo Salvini, il ministro sempre col telefono in mano, anche lui vittima inconsapevole di un pesce d' aprile: "Sarà in città per visitare i luoghi simbolo dell' accoglienza - si leggeva in una finta nota del Comune di Palermo -, era ora che alla comunicazione virtuale a suon di tweet si sostituisse la possibilità di incontrarsi".

il papa torna ad avignone pesce d'aprile

Beffato persino il Vaticano: su WhatsApp è circolata una finta lettera del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, secondo cui il Papa in accordo col governo di Parigi avrebbe deciso di trasferire la Santa Sede ad Avignone per lo scandalo abusi sessuali. Si trattava ovviamente di un "fake", ma la firma era davvero molto simile a quella del cardinale. D' altra parte il 1° aprile fa miracoli in politica. Ieri Federico Pizzarotti, sindaco di Parma fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle, ha annunciato la propria candidatura alle Europee a fianco proprio degli ex colleghi: "Nonostante le incomprensioni di questi anni, ci siamo detti che candidarsi alle Europee con il Movimento è concretamente possibile".

il pesce d'aprile di google screen cleaner, l'app che pulisce lo schermo dello smarthpone 1

Con una chiusa grottesca: "Ora si tratta solo di chiudere l' accordo con Di Maio, al quale stamani abbiamo inviato una email con le nostre condizioni, tra cui la possibilità di rimangiarci almeno due promesse elettorali una volta eletti, a piacimento".

il pesce d'aprile di federico pizzarotti

Niente di paragonabile a un altro ritorno, quello che nel 1992 annunciò via radio un finto Richard Nixon, in vista delle Presidenziali. E se il pesce d' aprile può cancellare il Watergate in un attimo, figurarsi le aspettative che può creare nella gente comune. Nel 1698, durante il primo April Fools' Day, a Londra si sparse la voce che quel giorno ci sarebbe stata una cerimonia ufficiale del bagno dei leoni bianchi alla London Tower. Risultato: centinaia di persone radunate sotto la Torre con il naso all' insù. Dei leoni, neanche l' ombra.

pesce d'aprile la benzina cinese a roma

Ma agli inglesi va anche il merito di uno dei pesci d' aprile più geniali di sempre: nel 1957 la Bbc trasmise un finto reportage dall' Italia in cui si raccontava - con tanto di immagini più che realistiche - che gli spaghetti crescevano sugli alberi: "È stata una stagione eccellente - spiegava il reporter - grazie a un inverno mite e all' assenza del terribile punteruolo degli spaghetti". In molti ci cascarono, nonostante post-verità e fake news non fossero ancora nell' Oxford dictionary.

