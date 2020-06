AVANTI SAVOIA! - EMANUELE FILIBERTO SCATENATO ALLA ZANZARA: “A ME PIACE LA DONNA VERA, CON IL PELO. SONO MOLTO FELLINIANO SU QUESTO PUNTO ANCHE SE NELLE CASE REALI SI FANNO TUTTI LA CERETTA AL MIELE” - “IN PARLAMENTO NON CI ANDREI MAI. LA BOLDRINI INGINOCCHIATA? UN GESTO RIDICOLO, IO MI SONO INGINOCCHIATO DAVANTI AL PAPA E MI INGINOCCHIO DAVANTI A UNA BELLISSIMA DONNA…”

Da “la Zanzara - Radio24”

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA

“Dalla politica italiana voglio tenermi lontano, in Parlamento non ci andrei mai. Voglio solo far circolare alcune idee”.

Lo dice il principe Emanuele Filiberto a La Zanzara su Radio 24. “Ci sono persone molto più in gamba di me – dice Emanuele Filiberto - che ne sanno molto di più, e loro dovrebbero andare in Parlamento.

EMANUELE FILIBERTO PAPA FRANCESCO

Oggi ci sono troppe persone in Parlamento, andrebbero tagliate”. Lei si sarebbe inginocchiato alla camera come ha fatto la Boldrini?: “E’ stato un gesto ridicolo. Io mi sono inginocchiato davanti al Papa. Ne ho conosciuti tre e mi sono sempre inginocchiato con gran rispetto.

LAURA BOLDRINI SI INGINOCCHIA IN PARLAMENTO PER GEORGE FLOYD

Poi devo dirvi che mi inginocchio anche davanti ad una bellissima donna. Inginocchiarsi nel parlamento italiano lo trovo ridicolo.

Ho visto la Boldrini che ha fatto più ridere che altre cose. Quello che è successo in America è grave, ma da entrambi i lati. Dal lato del poliziotto, ma anche dal lato della violenza che ha scatenato” Che voto darebbe al governo Conte?: “Cinque per le idee e zero per l’esecuzione delle idee”. E Trump?: “Non mi piace, non è elegante”.

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA TRAVESTITO DA DALIDA

Ma lei durante la guerra cosa avrebbe fatto?: “Avrei fatto la resistenza antifascista, sicuramente. Mussolini ha portato il paese allo sfascio”.

Ma scusi principe, lei ama la vagina col pelo o rasata?: “Io amo la donna vera, quella che se la tiene. Sono molto felliniano su questo punto. Nelle case reali però funziona la ceretta al miele. Una ceretta molto speciale con miele di api dell’Himalaya. Si fanno tutti la ceretta col miele dell’Himalaya”.

