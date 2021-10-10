Schiavi del clic - Antonio Casili
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AVETE PRESENTE IL QUIZ DA SUPERARE PER DIMOSTRARE, SUL WEB, DI NON ESSERE UN ROBOT? SPESSO CI SONO FOTOGRAFIE DI TRAFFICO, IN CUI CI VIENE CHIESTO DI IDENTIFICARE STRISCE PEDONALI, SEMAFORI, CARTELLI - QUELLE INFORMAZIONI SERVONO A UNA SOCIETA' DI GOOGLE CHE STA STUDIANDO L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L'AUTO SENZA GUIDATORE - E SFRUTTA LA NOSTRA CONOSCENZA PER IMPARARE...-
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CERCATE UN SITO CON ZERO DIALOGHI E MOLTO SESSO? E' NATO "SLAYED" - BARBARA COSTA: "SOLO A SCORRERE I NOMI DELLE PORNODIVE CHE VI RITROVI, C’È DA USCIRE DI TESTA. GUIDA LA SFILATA LA PERFORMER OF THE YEAR 2021 EMILY WILLIS, MA CON LEI VI SONO LA RICCIOLONA CECILIA LION, LA MINI CINESINA LULU CHU, E VANNA BARDOT, E QUEL BISCOTTINO DI SCARLIT SCANDAL, E MOLTE, MOLTE ALTRE, COME LA NAVIGATA ADRIANA CHECHIK, QUI IN SCENE DI…" - FOTO
FLASH! - PEPPINIELLO CONTE NON SA CHE FARE: CON IL SUO AMICO LUCA DI DONNA NEI GUAI FINO AL COLLO, NON PUO' SEGUIRE IL CONSIGLIO DI TRAVAGLIO DI STACCARSI DAL PD E DAL GOVERNO DRAGHI (L'ESTABLISHMENT NON PERDONA) - SECONDO: HA PAURA CHE GRILLO SCENDA IN CAMPO - TERZO: TREMA AL PENSIERO CHE LA VENDI-CATTIVA VIRGINIA RAGGI SI CONGIUNGA CON L'ALA ''INDIPENDENTISTA'' DI ALESSANDRO DI BATTISTA...
DEL VECCHIO-NAGEL: PARI E PATTA - MEDIOBANCA ACCOGLIE UNA DELLE DUE PROPOSTE DI CAMBIARE LA GOVERNANCE INOLTRATE DAL PAPERONE DI AGORDO, E RILANCIA CON UNA PROPOSTA ALTERNATIVA. PIAZZETTA CUCCIA A FAVORE DELLE MINORANZA DI MERCATO E ASSICURANDO UN POSTO NEL BOARD AGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI - DELFIN, LA HOLDING DI DEL VECCHIO, SI DICE SODDISFATTA
“ALTRO CHE FORZA NUOVA, IL POPOLO HA ALZATO IL LIVELLO DELLO SCONTRO E NON SI FERMERÀ. IL REGIME È IN DIFFICOLTÀ” – DOPO GLI SCONTRI CHE HANNO DEVASTATO IL CENTRO DI ROMA, LA POLIZIA HA ARRESTATO FIORE E CASTELLINO DI FORZA NUOVA E ALTRE 10 PERSONE TRA CUI "ER PANTERA DI MONTEVERDE" (EX NAR) E IL LEADER DI ”IOAPRO” BIAGIO PASSARO. MA SUL CANALE INSTAGRAM DI FORZA NUOVA E’ COMPARSO UN MESSAGGIO... - IL VIDEO CHOC DI PASSARO: "ENTRIAMO NELLA CGIL, ABBIAMO SFONDATO"
“I PANDORA PAPERS? MAGARI NON VADO IN PANCHINA MA A PORTARE I SOLDI CHISSÀ DOVE...” – IL CT ROBERTO MANCINI SCHERZA PRIMA DI ITALIA-BELGIO SULL’INCHIESTA GIORNALISTICA CHE LO VEDE COINVOLTO. IL MANCIO VIENE INDICATO NEI DOCUMENTI COME L’AZIONISTA DI BASTIAN ASSET HOLDINGS, SOCIETÀ CON SEDE NEL PARADISO FISCALE DELLE BRITISH VIRGIN ISLANDS CHE SAREBBE STATA PROPRIETARIA DI UN AEREO. MA TUTTO SAREBBE GIÀ STATO CHIARITO CON IL FISCO ITALIANO NEL 2009
CAFONALINO - IL MAXXI DI ROMA OSPITA FINO AL 13 FEBBRAIO LA MOSTRA DEL LEGGENDARIO FOTOGRAFO BRASILIANO SEBASTIAO SALGADO, DEDICATA ALLA FORESTA AMAZZONICA E AI SUOI ABITANTI, CON TANTO DI INVITO A PROTEGGERLA - ALL'INAGURAZIONE GIOVANNA MELANDRI HA ABBRACCIATO I VARI ALESSIO VINCI, FIORELLA MANNOIA, OLIVIERO TOSCANI, MYRTA MERLINO E… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
SE VI FATE CURARE A CASA DAI GURU POI CAPITA DI SCHIATTARE - UN NO VAX DI 68 ANNI È MORTO A FERRARA: AVEVA IL COVID MA SI STAVA AFFIDANDO ALLA TELEMEDICINA CON ASSISTENZA VIA MAI E VIA TELEFONO DELL'ASSOCIAZIONE IPPOCRATEORG, QUELLA INVITATA IN SENATO DALLA LEGA A SPROLOQUIARE SULLE TERAPIE DOMICILIARI - ANCHE IN OSPEDALE L'UOMO AVEVA TENTATO DI FIRMARE DIMISSIONI E RIFIUTARE LE CURE - LA PROCURA INDAGA PER OMISSIONE DI SOCCORSO...