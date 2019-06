BACIAMI, PICCINA - DAVID BECKHAM FESTEGGIA LA VITTORIA DELLA NAZIONALE INGLESE FEMMINILE AI MONDIALI CON UN BACIO SULLE LABBRA ALLA FIGLIA HARPER - L’EX CALCIATORE HA SEGUITO LA PARTITA TRA INGHILTERRA E NORVEGIA CON FIGLIA E MADRE - LA MANIFESTAZIONE D’AFFETTO E’ STATA SUBITO CRITICATA IN RETE PERCHÉ…

Da https://d.repubblica.it

david beckham e la figlia harper 2

C'è un ospite speciale sugli spalti dello “Stade Océane” di Le Havre, dove l'Inghilterra vola in semifinale schiacciando la Norvegia 3-0: un David Beckham in veste non di calciatore, né di imprenditore (ha da poco lanciato un suo brand per il grooming maschile), bensì nel ruolo di padre e di figlio.

L'ex centrocampista inglese ha infatti seguito la partita disputata dalla nazionale femminile di calcio inglese assieme a due delle tre donne più importanti della sua vita: la madre, Sandra Georgina West, ex hair stylist a East London, e la sua unica figlia femmina, Harper Seven (7 anni), che è anche la più piccola della famiglia, dopo Brooklyn (20 anni), Romeo (16) e Cruz (14).

david beckham e la figlia harper 7

Il terzetto ha tifato con grande energia le Lionesses nella partita disputata contro la Norvegia; da ex calciatore, Beckham ha fatto della sua bambina una grande fan della nazionale e con lei ha esultato a ogni gol inflitto alle norvegesi, suggellando la vittoria con grandi baci sulla bocca della bambina. Una manifestazione d'affetto da subito criticata sui social, perché - psicologi insegnano - baciare sulla bocca i propri figli dopo i 3 anni di età è sbagliato, soprattutto se si tratta di baci tra madre e figlio, o tra padre e figlia.

david beckham e la figlia harper 6

Già nel novembre scorso Beckham era stato attaccato duramente per lo stesso motivo: un bacio dato ad Harper sulla pista di pattinaggio. In quell'occasione, l'ex calciatore aveva respinto al mittente ogni critica con una dichiarazione rilasciata al DailyMail: "Bacio tutti i miei figli sulle labbra. Brooklyn forse no, è grande e potrebbe trovarlo strano, ma con i bambini sono molto affettuoso. Questo è il modo in cui io e Victoria siamo cresciuti, ed è così che vogliamo crescere i nostri figli".

david beckham e la figlia harper 5 david beckham e la figlia harper david beckham e la figlia harper e la madre david beckham e la figlia harper 4 david beckham e la figlia harper 3