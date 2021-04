BASTA ZONA ROSSA, SOLO LUCI ROSSE – DOPO UN ANNO DI RESTRIZIONI GLI ITALIANI TORNANO ALLE VECCHIE ABITUDINI: LE ESCORT! - I DATI DEL SITO DI RECENSIONI “ESCORT ADVISOR”: A MARZO LE PROFESSIONISTE ATTIVE SONO AUMENTATE DEL 15%, E LE RICERCHE SU GOOGLE DEI LORO CLIENTI SONO CRESCIUTE DEL 23% - COM'È CAMBIATA LA RELAZIONE TRA ESCORT E CLIENTE? TRA I SERVIZI PIÙ RICHIESTI, OLTRE AL “CLASSICO” RAPPORTO SESSUALE, CI SONO...

Comunicato stampa

A distanza di un anno dal primo lockdown gli italiani osservano meno i divieti e tornano alle vecchie abitudini nonostante le zone rosse.

Questo si rileva dai dati del sesso a pagamento, i cui numeri sono in crescita esponenziale rispetto al 2020.

Come emerge dai dati rilevati da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, lo scorso marzo si e registrato in Italia un aumento di escort attive pari al +15% rispetto allo stesso mese del 2020, mentre sono aumentate del +23% le ricerche su Google dei loro clienti delle parole chiave “escort+citta”.

Mettendo a confronto su Google Trends la ricerca della parola chiave “escort” con “parrucchieri” e “ristoranti”, due servizi sempre ricercati perche al centro di riaperture e restrizioni, emerge che il termine piu cercato dei tre, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, e stato proprio “escort” con una frequenza costante. Il termine “ristoranti” ha superato “escort” solo nei sabati di febbraio, quando in alcune regioni la ristorazione era aperta a pranzo e nel giorno di San Valentino.

Dai dati del primo trimestre ricavati dagli annunci pubblicati su tutti i siti di escort, si scopre una nuova geografia della presenza di lavoratrici del sesso in Italia.

Tra le province con l’aumento maggiore si trovano: Trieste (+499%), Lodi (+217%), Vercelli (+178%), Cremona (+173%), Udine (+158%), Pordenone (+146%), Belluno (+142%), Piacenza (+134%), Ogliastra (+123%), Cagliari (+115%), Enna (+113%), Nuoro (+111%), Pavia (+109%), Padova (+106%), Rieti (+101%).

Non e un caso che tra le province piu “vivaci” ce ne siano ben tre della Sardegna, unica zona bianca del 2021, che probabilmente e stata raggiunta da molte escort in tour.

Rispetto al marzo dello scorso anno Escort Advisor ha registrato un aumento del 62% del traffico oltre ad una maggiore permanenza sul sito da parte degli utenti. Cio indica una maggiore attenzione nella lettura delle recensioni e di conseguenza nella scelta della escort da cui recarsi in sicurezza.

Le percentuali per provincia sembrano incredibili, ma non bisogna dimenticare che durante marzo 2020 il sesso a pagamento si e quasi fermato e si e riscontrato un calo degli annunci sui siti di settore pari al -94%.

Confrontando anche i dati di traffico di Escort Advisor dalle principali province nel primo trimestre del 2020 con quello del 2021, scopriamo che gli uomini piu viziosi si trovano nelle zone di: Crotone (+183%), Trieste (+136%), Latina (+127%), Imperia (+122%), Valle D’Aosta (+122%), Fermo (+117%), Verbano Cusio Ossola (+113%), Prato (+113%), Ascoli Piceno (+110%), Monza Brianza (+108%).

Cosa cercano in questa “fase arancione” i clienti dalle professioniste del sesso?

Tra i servizi piu gettonati, oltre al “classico” rapporto sessuale, “masturbazione con mano”, “69”, “massaggio sensuale” e “sesso orale” superano di gran lunga altri servizi come “baci leggeri” e “baci profondi” che vengono poco richiesti e soprattutto offerti molto meno dalle escort. Un altro segnale di come il Covid abbia cambiato anche la relazione tra escort e cliente.

Non cambiano invece certe tendenze come l’orario e il giorno della settimana in cui i clienti cercano maggiormente le escort: il lunedi alle 14.

Come sono calcolati i dati

EA Insights e l’osservatorio sulla prostituzione online di Escort Advisor.

Con le sue sezioni tematiche fornisce un punto di osservazione sul fenomeno della prostituzione online.

Attraverso piu di 180.000 recensioni e quasi 90.000 annunci indicizzati, Escort Advisor e in grado di dare uno spaccato aggiornato sulla prostituzione online attraverso dati puntuali e variegati.

Con il proprio motore di ricerca EA-Bot, Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per poter verificare i numeri recensiti dai propri utenti.

Grazie a questa attivita giornaliera, e in grado di conteggiare i singoli numeri di telefono pubblicizzati (anche su piu siti) da una escort, fornendo cosi delle statistiche riguardo l’attivita nelle singole citta, province e in tutta Italia.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti.

Grazie alle 180.000 recensioni raccolte dal 2015, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in piu offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito.

Escort Advisor e il primo sito di recensioni di escort in Europa, in Italia ha quasi 3 milioni di utenti unici mensili ed e tra i primi 40 siti piu visitati in assoluto (fonte: Alexa.com - Amazon). E’ attivo inoltre in Spagna, Germania e UK.

