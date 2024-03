BAU BAU! “SONO UNA DONNA CANE: DORMO IN UNA GABBIA E HO DUE ADDESTRATORI CHE MI PORTANO IN GIRO AL GUINZAGLIO” – UNA SVALVOLATA AUSTRALIANA, CHE SUI SOCIAL SI FA CHIAMARE “MEOW”, RACCONTA DURANTE UN’INTERVISTA IN RADIO, LA SUA PARAFILIA: “GLI ADDESTRATORI OVVIAMENTE NON LI PAGO, LO FANNO PERCHÉ GLI PIACE” - LE SUE FOTO TRAVESTITA DA ANIMALE PUBBLICATE SU INSTAGRAM - VIDEO

Estratto da www.leggo.it

Fa una vita da cane, letteralmente, ma la sua è una scelta. Sui social si fa chiamare Meow ed è una cosplayer americana che pubblica contenuti sui social nei quali si comporta come i cani, immedesimandosi al punto da dormire in una gabbia e ricevere premietti quando si comporta bene. La ragazza è stata ospite in un talk show radiofonico, il The Kyle & Jackie O Show di KIIS FM, per raccontare la sua idea che le ha dato notorietà. […]

Quando i conduttori le hanno chiesto se si identifica davvero come un cane o lo fa solo per gioco, lei ha risposto: «Sono una ragazza cane, ma il mio è più uno scherzo, lo faccio per gioco», dice. Meow spiega come è nata la sua idea: «Ho pensato che una volta che avrei guadagnato i miei soldi e pagato l'affitto, allora avrei potuto fare tutto quello che voglio... e io volevo essere un cane!».

La giovane ha aggiunto di non avere un fidanzato ma «addestratori che mi portano a fare le passeggiate e mi danno da mangiare. Cosa? Pollo sminuzzato o premietti», racconta. «Gli addestratori ovviamente non li pago, lo fanno perché gli piace», ha aggiunto.

