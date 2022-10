UNA BELLA SPRUZZATA – A PARIGI IL BRAND COPERNI HA CHIUSO IL PROPRIO SHOW SPRUZZANDO LETTERALMENTE UN VESTITO SUL CORPO DI BELLA HADID ARRIVATA SUL PALCO IN LINGERIE: LA SUPERMODELLA, CON LE MANI SULLE ZINNETTE, È STATA RAGGIUNTA SOPRA A UNA PIATTAFORMA DA DUE TECNICI CHE, UTILIZZANDO DELLE PISTOLE SPRAY, LE HANNO DISEGNATO ADDOSSO UN LUNGO BIANCO CON IL QUALE HA SFILATO. MA NON SI TRATTA DI SEMPLICE PITTURA, MA… - VIDEO

Da www.corriere.it

A Parigi moda e scienza insieme hanno dato vita a un momento più spettacolare della settimana della moda francese. È accaduto quando il brand Coperni ha chiuso il proprio show spruzzando letteralmente un vestito sul corpo di Bella Hadid arrivata sul palco in lingerie.

Come mostrato dai numerosi video andati virali sul web la supermodella statunitense, entrata in biancheria intima in passerella tra lo stupore dei presenti, è stata raggiunta sopra a una piattaforma da due tecnici che, utilizzando delle pistole spray, le hanno disegnato addosso un lungo bianco con il quale - subito dopo gli aggiustamenti stilistici di un’assistente - Hadid ha sfilato sotto gli occhi increduli degli spettatori e delle telecamere.

Non una semplice pittura, ma un vestito vero e proprio. A renderlo possibile l’intuizione dei fondatori della maison di moda, Sebastien Meyer et Arnaud Vaillant, e l’innovativo prodotto dell’azienda Fabrican Ltd, un liquido spray istantaneo composto da fibre di cotone e materiali sintetici integrati in una soluzione polimerica. Dal punto di vista tecnico, una volta aderito al corpo della persona in breve il liquido evapora, lasciando sulla pelle solo il tessuto e dando quindi vita a un capo di abbigliamento.

Per preparare la performance ci sono voluti sei mesi di lavoro. «Non guadagneremo soldi grazie a questo, ma è stato un momento meraviglioso, un’esperienza che avrà suscitato delle emozioni», ha spiegato Meyer a «Vogue Business». Molti hanno visto nello show un omaggio al mitico designer Alexander McQueen, scomparso nel 2010. In particolare all’innovativa sfilata primavera estate 1999: la modella Shalom Harlow si era presentata al centro della sala con un abito bianco poi dipinto di vernice da due robot dotati di pistole spray.

