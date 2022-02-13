ELON MUSK TESLA 1 ELON MUSK TESLA 2
UNA BELLA TESLA DI MINCHIA - LA MACCHINA CHE ELON MUSK HA LANCIATO NELLO SPAZIO DOVEVA ORBITARE INTORNO A MARTE ' INVECE FINITA A GIRARE INTORNO AL SOLE - SE NE E' ACCORTO UN ASTROFISICO, CHE UN PAIO DI MESI FA, AI TWEET ENTUSIASTI DEL MILIARDARIO CHE ESULTAVA PER IL SUCCESSO, HA ANNUNCIATO L'ERRORE - SECONDO GLI ESPERTI, L'AUTO TORNERA' SULLA TERRA, ANCHE SE IN UN FUTURO MOLTO LONTANO...-
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I PIZZINI DI ANDREA ORLANDO (SINISTRA DEM) A LETTA: "NEL CAMPO LARGO CON RENZI E CONTE? NON MI CONVINCONO ARRUOLAMENTI A PRESCINDERE DAI CONTENUTI. MI SEMBRA SI STIA PRESTANDO TROPPA ATTENZIONE A UNA SPECIE DI TALENT SULLA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO. IL PD RISCHIA DI ESSERE IDENTIFICATO CON L'ESTABLISHMENT" – SULLA RIFORMA CARTABIA: "È SBAGLIATO PENSARE CHE IL PROBLEMA DELLA MAGISTRATURA SI RISOLVA SOLO FERMANDO LE PORTE GIREVOLI" - LEGA E M5S MI PREOCCUPANO: SE LE REGOLE SONO LE MANI LIBERE IL GOVERNO FINISCE..."
FLASH! - PER LA GIOIA DI CASTAGNA, E NELLA LATITANZA DELLA CONSOB, L'NDISCREZIONE DI UN'OPA BY UNICREDIT HA FATTO VOLARE IL SUO BANCO BPM (+ 9% ). UN'ABILE MOSSA CHE COSTRINGERA' COSI' ORCEL A SBORSARE PIU' QUATTRINI (DOMANI DECIDERA' SE ASPETTARE O OPERARE SUBITO)
CAFONALINO - DOPO GIORNALISMO E POLITICA, PAOLO GUZZANTI SI BUTTA NELL'ARTE! - HA PRESENTATO LA SUA MOSTRA PERSONALE: "SONO OPERE ASTRATTE E NON SIGNIFICANO NULLA. CHI LE GUARDA SCOPRE SIGNIFICATI SUOI" - ALL'INAUGURAZIONE A ROMA, LE FIGLIE CATERINA E SABINA, PIERO SANSONETTI, DUCCIO TROMBADORI, IL CRITICO DANIELE RADINI TEDESCHI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
FAVORITE I SENTIMENTI – LA PANDEMIA CI HA PORTATO A METTERE IL CUORE NEL FREEZER: CHI ERA IN UNA COPPIA SOLIDA SI È UNITO ANCORA DI PIÙ, MA CHI TRABALLAVA GIÀ DA PRIMA HA SMESSO DI FARE L’AMORE E SI È MOLLATO FINENDO PER ANESTETIZZARE I SENTIMENTI – MOLTI ORA VIVONO UNA PSICOPANDEMIA, SI SENTONO PARALIZZATI DALL'ANSIA E NON RIESCONO A METTERSI IN GIOCO: UNA CONDIZIONE CHE POTREBBE AVERE STRASCICHI PER ANNI E…