BERTO-LESSO, UN CONSULENTE PRET-À-PORTER - L’EX CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE VIENE ARRUOLATO DAL GOVERNATORE DELLA SICILIA, MUSUMECI - COORDINERÀ LA TASK FORCE CHE LAVORA AL PROGETTO SICUREZZA SULLA STAGIONE TURISTICA - SPERIAMO NON VADA AMMALARSI DI COVID COME GIÀ ACCADUTO IN LOMBARDIA…

Felice Cavallaro per il “Corriere della Sera”

Forse Guido Bertolaso è arrivato a Trapani solo per rimettere in funzione la sua barca ormeggiata nel porto da dove ama salpare verso Favignana, ma questa gita sicula in tempi di norme anti Covid ha rischiato di provocare un terremoto politico. Perché a metà settimana, dopo aver parlato con gli addetti al rimessaggio, l' ex numero uno della Protezione civile è stato contattato dal presidente della Regione Nello Musumeci per un pranzo al quale ha partecipato l'assessore alla Salute Ruggero Razza.

nello musumeci

Notizia diffusa dallo stesso governatore a margine di una conferenza stampa. Con i cronisti pronti a collegare il colloquio a una possibile offerta di guida della task force anti Covid visto che, per una storia di tangenti, il titolare è appena finito ai domiciliari. Ipotesi negata da Musumeci e Razza senza altro aggiungere. E per questo è scattata la polemica politica innestata da Claudio Fava, pronto ad insinuare che Musumeci con quel pranzo abbia disatteso la sua rigidissima ordinanza sull'ingresso di chiunque nel territorio regionale se non per motivi lavorativi: «È ancora valida o va interpretata in base ai rapporti di amicizia personali e politici?».

guido bertolaso ad agora'

Quesito trasferito in una interrogazione parlamentare infine stoppata, o così spera, da Musumeci ieri sera con un annuncio definito chiarificatore: «Abbiamo invitato Bertolaso a una collaborazione nella preparazione del progetto sicurezza sulla stagione turistica. E già lavora da due giorni con i dipartimenti della Salute e del Turismo per un protocollo che fisserà le regole concordate con albergatori e altri operatori del settore...».

attilio fontana guido bertolaso ospedale in fiera milano

Come dire che il manager negli ultimi tempi impegnato anche per un nuovo ospedale milanese si è fermato quindi nell' isola non solo per la barca, ma per lavoro. «E l' esito si avrà il 3 mattina, quando illustreremo il protocollo redatto anche da Bertolaso», aggiunge Musumeci che si prepara a firmare il mandato per la parcella del superesperto: «Ha chiesto 1 euro».