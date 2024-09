Estratto dell’articolo di Fosca Bincher per www.open.online

Nell’intervista trasmessa da In Onda su La7 – venerdì 6 settembre – la conduttrice Marianna Aprile ha chiesto a Maria Rosaria Boccia: «In che rapporti è con il ministro Lollobrigida?», e lei ha risposto ridendo: «Non lo conosco neanche. Ci siamo incontrati il 5 agosto 2023, non abbiamo entrambi i numeri di telefono e non ci siamo mai incontrati». Una versione smentita dalle stesse pubblicazioni della Boccia sul suo account Instagram, ed è abbastanza singolare la riservatezza usata solo nei confronti del ministro dell’Agricoltura.

Il 5 agosto 2023 in effetti la Boccia pubblicò un selfie con Lollobrigida in occasione di un evento sulla cucina italiana. Quella fu l’occasione anche del primo selfie con Gennaro Sangiuliano. Ma i rapporti con il ministro dell’Agricoltura non sono affatto finiti lì. Qualche mese dopo, infatti, Lollobrigida aderisce all’intergruppo parlamentare per la promozione della dieta Mediterranea promosso proprio dalla Boccia e firma la sua adesione a favore di telecamere nella sala stampa della Camera dei deputati.

Poi ne spiega i motivi in una conferenza stampa sedendo proprio di fianco alla Boccia che lo segue attenta e ne sottolinea ogni affermazione con gesti e sguardi, assistendo anche a Lollobrigida che si impappina su una citazione di Ippocrate che vorrebbe essere dotta. È il 20 dicembre 2023.

Qualche settimana dopo, ai primi del mese di febbraio 2024, la Boccia riappare alla Camera dei deputati per una conferenza stampa che annuncia il Festival della Bellezza da lei stessa organizzata a Sanremo durante il festival della canzone italiana e fra i ringraziamenti per l’organizzazione arrivano anche quelli a Lollobrigida e al suo ministero.

Presidente del Festival della Bellezza, d’altra parte, è un deputato di Fratelli di Italia, Gimmi Cangiano, e ospite d’onore il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, fedelissimo anche lui di Giorgia Meloni. Alla manifestazione della Boccia partecipano anche i cuochi italiani, che organizzano alcuni eventi all’interno del festival poi raccontati anche dai tg nazionali.

Subito dopo il Festival la Boccia ringrazia per l’aiuto dato Lollobrigida inviando al ministro un dono. Ne è testimonianza una foto pubblicata dalla stessa come sempre su Instagram. Un biglietto firmato da Lollobrigida: «Ringraziando per il gradito pensiero, invio i miei più cordiali saluti».

Il 28 maggio scorso sempre la Boccia pubblica di nuovo una foto di lei con Lollobrigida a proposito dell’intergruppo che promuove la dieta mediterranea. Ma l’immagine non è attuale: è sempre relativa all’evento del 20 dicembre precedente.

I rapporti non sono così assidui, come invece lo sono stati in quei mesi quelli con Cangiano e lo stesso Gemmato. Ma non è vero che con Lollobrigida si siano limitati a quel selfie fortuito del 5 agosto 2023. Ed è misteriosa la scelta della Boccia di negare anche quello che facilmente sarebbe stato verificabile compulsando il materiale da lei stessa pubblicato.

