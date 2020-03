BOLLENTI SPIRITI IN LAGUNA - A VENEZIA DOPO QUALCHE BICCHIERE DI TROPPO UNA DONNA APPROCCIA AL BAR UN GRUPPO DI GONDOLIERI CHE PER TOGLIERSELA DI TORNO ESCONO DAL LOCALE E RIMONTANO IN GONDOLA - NEL PIENO ARDORE LA SIGNORA NON SI ARRENDE E TENTA L'ARREMBAGGIO FINALE A UN GONDOLIERE IN FUGA SALTANDO SU UNA DELLE IMBARCAZIONI MA... – VIDEO

Tomaso Borzomì per www.ilgazzettino.it

venezia, donna salta sulla gondola 1

Vuole salire a tutti i costi in gondola per approcciarlo, ma il gondoliere stacca la barca dalla riva, va verso metà canale e lei, imperterrita, tenta di saltare a bordo cadendo in acqua. Ieri 29 febbraio il video che riprende parte della scena ha iniziato a girare tra le bacheche social diventando oggetto di discussione, tanto che il "bancale" in questione è intervenuto direttamente spiegando la versione dei fatti: «Prima che qualcuno faccia commenti non sapendo realmente cosa sia successo, vi spiego l'accaduto.

venezia, donna salta sulla gondola 3

La signora nel video (un po' alticcia) per circa 40 minuti ha infastidito pesantemente più volte me e i miei colleghi mentre stavamo lavorando, al punto da farci desistere dal rimanere. Deciso di andarcene già con la gondola a metà canale, la signora ha provato a saltarmi a bordo e non riuscendoci è caduto in acqua. Il resto è nel video. P.s. La signora non è una turista ma una che lavora a Venezia».

venezia, donna salta sulla gondola 2

L'episodio risale a sabato pomeriggio al Sotoportego de le Acque, interpellato sulla questione, il gondoliere protagonista del video ha spiegato quanto accaduto: «Ero andato in bar a bere un caffè con due amici e questa signora voleva attaccar bottone dicendo cose senza senso, poi sono andato via e dopo un po' è tornata a infastidire me e tre colleghi».

venezia, donna salta sulla gondola 6

Quindi la donna ha cercato in tutti i modi l'approccio, non fermandosi ai no dei gondolieri, tanto da decidere di saltare: «Mi è saltata sopra a prua rischiando di danneggiarmi la barca, ed è caduta in acqua». A quel punto si vede nel video che il gondoliere l'ha aiutata a tornare a terra, seppur stizzito: «Non ho voluto andare a denunciare la cosa alle forze dell'ordine per non mettere il dito nella piaga, anche se nel video si vede che ho perso la pazienza, purtroppo, ma stava facendomi dispetti e non voleva scendere, danneggiandomi la barca».

venezia, donna salta sulla gondola 4 venezia, donna salta sulla gondola venezia, donna salta sulla gondola 5