BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 77.696 NUOVI CASI E 352 MORTI CON 519.293 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 15% - SUPERATA LA SOGLIA DI 10 MILIONI CASI TOTALI IN ITALIA DALL’INIZIO DELL’EMERGENZA (COMPRESI GUARITI E DECESSI) - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO: “CI SONO BUONE NOTIZIE, SEMBRA CHE SIAMO ARRIVATI AL PLATEAU DELLA CURVA DI OMICRON E SI STA ANDANDO IN DISCESA”

BOLLETTINO 24 GENNAIO 2022

1. BOLLETTINO

Paola Caruso per www.corriere.it

Sono 77.696 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 138.860). Sale così ad almeno 10.001.344 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 352 (ieri 227), per un totale di 143.875 vittime da febbraio 2020.

COVID OSPEDALI

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 7.147.612 e 102.363 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 131.303). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 2.709.857, pari a -25.049 rispetto a ieri (+10.957 il giorno prima). Questo dato con il segno meno davanti — che deriva dal fatto che i guariti sommati ai decessi sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi — non si vedeva in calo da fine ottobre. Una buona notizia, che si potrebbe considerare quasi come un preludio della discesa.

tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 519.293, ovvero 414.091 in meno rispetto a ieri quando erano stati 933.384. Il tasso di positività è 15% (l’approssimazione di 14,96%); ieri era 14,9%%.

tamponi rapidi

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Succede ogni lunedì per effetto di un minor numero di tamponi (sono quelli processati di domenica). La curva tocca il «punto minimo» della sua altalena settimanale. Un miglioramento si vede dal confronto con lo scorso lunedì (17 gennaio) — lo stesso giorno della settimana —, quando sono stati registrati +83.403 casi con tasso 15,4%: oggi infatti ci sono meno nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale inferiore (15% contro 15,4%).

ospedali covid 9

«Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda Omicron e si sta andando in discesa — ha detto il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, durante la visita al centro vaccinale del Portello a Milano —. Speriamo che questo sia il trend consolidato».

ospedali covid 5

Il sistema sanitario

Aumentano le degenze ordinarie e sono invariate quelle in rianimazione. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +235 (ieri +187), per un totale di 19.862 ricoverati. I malati in terapia intensiva (TI) sono 1.685: qui nessuna variazione rispetto a ieri (ossia il saldo è zero), con 101 ingressi in rianimazione (ieri 132).

ospedali covid 4

2. SUPERATI I 10MILIONI DI CONTAGIATI IN ITALIA

(ANSA) - Dall'inizio della pandemia sono oltre 10 milioni gli italiani contagiati dal Covid: secondo i dati del ministero della Salute sono 10.001.344, di fatto uno su sei. Gli attualmente positivi sono 2.709.857, con una diminuzione di 25.049 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 143.875. I dimessi e i guariti sono invece 7.147.612, con un incremento di 102.363 rispetto a ieri.