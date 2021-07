NO VAX, NO SEX - COME CAMBIA LA VITA DEGLI SCAMBISTI IN PANDEMIA: NEGLI INCONTRI PROIBITI NELLA RIVIERA LIGURE VIENE CHIESTO DI ESSERE VACCINATI, OLTRE AI REGOLARI CONTROLLI PER LE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI: "PER NOI LA SALUTE VIENE PRIMA DI TUTTO" (FORSE ABBIAMO TROVATO IL MODO DI CONVINCERE GLI ANTI-SCIENZA: PROIBIRGLI DI SCOPARE) - DA VENTIMIGLIA IN GIÙ, CON TANTO DI MAPPA DI GOOGLE PER EVITARE DI SBAGLIARSI, QUALI SONO I NUOVI LUOGHI DEGLI APPUNTAMENTI A LUCI ROSSE...