BYE BYE BRANGELINA – BRAD PITT E ANGELINA JOLIE SONO UFFICIALMENTE TORNATI DISPONIBILI SUL MERCATO DEI CUORI SOLITARI: L’ATTRICE HA VOLUTO RIPRISTINARE IL SUO COGNOME DA NUBILE, ELIMINANDO QUELLO DELL’EX MARITO CON CUI NON VUOLE AVERE PIÙ ALCUN LEGAME – I DUE HANNO FATTO RICORSO AL “BIFURCATED JUDGMENT” CHE PERMETTE AGLI EX CONIUGI DI TORNARE “LEGALMENTE SINGLE” PRIMA CHE I TERMINI DI DIVORZIO DIVENTINO EFFETTIVI – “BRAD CI PENSERÀ DUE VOLTE PRIMA DI…”

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

i brangelina 1

Angelina Jolie non è ufficialmente più Angelina Jolie-Pitt. L'attrice infatti ha fatto ripristinare il suo nome da nubile, eliminando il cognome dell'ex. Dal canto suo Brad Pitt, così rivela in esclusiva a "Hollywood Life" una fonte vicina alla star 55enne, "è sollevato dal riavere il suo cognome", ma soprattutto: "Ci penserà due volte prima ancora di condividere il suo cognome con un'altra donna".

i brangelina

Il ripristino dello stato da single e l'eliminazione del cognome del marito da tutti i documenti è solo una delle conseguenze del cosiddetto “Bifurcated Judgment”,scappatoia legale vigente in California, che permette ai coniugi che non vogliono più saperne l’uno dell’altra, di tornare “legalmente single” prima che i termini di divorzio diventino effettivi.

angelina jolie e i figli

E visto che la strada verso il definitivo divorzio sembra ancora essere lunga Angelina e Brad hanno deciso di ricorrere a questo escamotage: dopo aver firmato l’atto del “Bifurcated Judgment” non si è più legalmente sposati.

Il sito “The Blast” riferisce infatti: “I due vogliono andare avanti con le loro vite e non vogliono più essere sposati l’una con l’altro”. Sempre secondo "The Blast", i sei bambini: Maddox, 17, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 12 e 10 I due gemelli, Vivienne e Knox, avranno ancora il cognome con il trattino Jolie-Pitt.

brad pitt angelina jolie

Questa è la seconda volta che Angelina scende in campo per quanto riguarda il suo cognome. Nel 2002 l'attrice aveva chiesto l'eliminazione del cognome del padre, Voight.

litigi tra angelina jolie e brad pitt

Pitt dal canto suo sembra soddisfatto di essere tornato single di nome e di fatto:"Un passo in avanti verso la guarigione per lui, Angie e l'intera famiglia", riferisce la fonte a HL. Riavere il suo nome? "Una cosa in meno che li lega insieme".

BRAD PITT ANGELINA JOLIE brad pitt e angelina jolie in mr e mrs smith angelina jolie brad pitt by the sea 9 angelina jolie brad pitt by the sea 7 angelina jolie brad pitt by the sea 6 angelina jolie brad pitt by the sea 5 angelina e brad pitt, 2012 brad pitt angelina jolie e i figli angelina jolie brad pitt by the sea 2 hello brad pitt angelina jolie sposi angelina jolie e brad pitt angelina jolie e brad pitt angelina jolie e brad pitt sul tappeto rosso