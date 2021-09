LA CAMPAGNA VAGINALE DI VALENTINA NAPPI - LA PORNOSTAR SBERTUCCIA I NO VAX SEGAIOLI: “RAGAZZI, NON VI VACCINATE. SE CI FACCIAMO QUALCHE ALTRO LOCKDOWN, CON TUTTE LE PIPPE CHE VI FATE DIVENTO RICCA” - L’ATTRICE SI È SCHIERATA DA SUBITO A FAVORE DEL GREEN PASS: “SE FOSSI UN PRODUTTORE CHIEDEREI LA CERTIFICAZIONE VERDE, PERCHÉ IN CASO DI CONTAGIO DOVREI PAGARE A TUTTI L'HOTEL PER LA QUARANTENA. INVECE PURE NEL PORNO ESISTONO I NO VAX…”

Da www.iltempo.it

valentina nappi 3

Dopo l'obbligo vaccinale ora anche l'ipotesi della quarta dose. Non c'è pace per i no-vax e gli scettici del vaccino anti-Covid che su Twitter si scatenano mandando ai vertici delle tendenze di giornata, domenica 5 settembre, proprio l'hashtag #quartadose (ma non solo, c'è pure #Norimberga2).

Sul tema vaccino sì, vaccino no interviene la pornostar Valentina Nappi, regina a luci rosse già protagonista in passato di uscite a favore della campagna vaccinale che hanno provocato un certo dibattito.

"Ragazzi, non vi vaccinate. Se ci facciamo qualche altro lockdown con tutte le pi**e che vi fate divento ricca. #quartadose", scrive l'attrice hard con riferimento al boom della pornografia online con gli italiani reclusi in casa per il lockdown.

valentina nappi 2

Il tweet scatena una valanga di reazioni, da quelli che provano a convincere la Nappi sui dubbi legati al vaccino citando studi e articoli della stampa straniera a quelli che, inevitabilmente, rispondo alla battuta con ironia: "Stai tranquilla siamo sempre operativi", scrive un utente.

Qualche settimana fa l'attrice aveva fatto un altro post, stavolta più serio, sul tema green pass e vaccino a lavoro. "Sto facendo una guerra nel porno per entrare solo su set dove sono tutti vaccinati. Principale motivo? Non ho voglia di perdere tempo. Se qualcuno risulta positivo restiamo tutti bloccati in quarantena", aveva scritto la Nappi.

valentina nappi 4

"Se fossi un produttore chiederei il Green Pass, perché in caso di contagio dovrei pagare a tutti l'hotel per la quarantena, invece pure nel porno esistono i no vax", aveva ribadito qualche giorno dopo la pornostar che si diceva poco interessata alla possibile reazione dei no-vax sui social. "Tra anti-porno, femministe ed estremisti religiosi sono abituata".

