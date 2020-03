10 mar 2020 18:01

CANNES AL VENTO - IL FESTIVAL È TRA I NUMEROSI EVENTI IN FRANCIA A RISCHIO SOSPENSIONE PER IL RECENTE STOP DEL GOVERNO AI RADUNI DI OLTRE MILLE PERSONE. IN CASO DI ANNULLAMENTO, IL FESTIVAL NON POTRÀ FARE AFFIDAMENTO SU UNA COPERTURA ASSICURATIVA. CANNES HA AVUTO L'OPPORTUNITÀ DI ACQUISTARE UN'OPZIONE DI COPERTURA PER EPIDEMIE E PANDEMIE DIECI GIORNI FA, E SORPRENDENTEMENTE L'HA RIFIUTATA