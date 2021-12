7 dic 2021 19:44

PER CAPIRE QUANTO E' CONTAGIOSA LA VARIANTE OMICRON, LEGGETE LA STORIA DI QUESTO VIAGGIATORE ATTERRATO A HONG KONG E MESSO IN QUARANTENA IN UN COVID HOTEL - E' STATO INFETTATO DA UN ALTRO OSPITE DELL'ALBERGO, ANCHE LUI IMMUNIZZATO, ARRIVATO DAL SUDAFRICA E SISTEMATO DAL LATO OPPOSTO DEL CORRIDOIO - SECONDO GLI SCIENZIATI, LA TRASMISSIONE E' AVVENUTA QUANDO I DUE HANNO APERTO LE PORTE PER PRENDERE IL LORO PASTO...