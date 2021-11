CAVALLINO VOLANTE - UN AEREO IN AVARIA HA DOVUTO FARE UN ATTERRAGGIO D’EMERGENZA SULLA SPIAGGIA DI CAVALLINO, VICINO JESOLO – L’ALLARME È SCATTATO INTORNO ALLE 17:30, QUANDO LA VISIBILITÀ INIZIAVA A CALARE – PER FORTUNA IL PILOTA È RIUSCITO AD ATTERRARE PERFETTAMENTE SULLA SABBIA SENZA CAUSARE FERITI… - VIDEO

atterraggio di emergenza spiaggia cavallino

Da www.ilgazzettino.it

Atterraggio d'emergenza sulla spiaggia di Cavallino per un G. È accaduto sabato pomeriggio, nel tratto di arenile compreso tra Cavallino e Ca' di Valle. L'allarme è scattato attorno alle 17.30, quando la visibilità iniziava a calare per effetto dell'imbrunire. Ottima la manovra del pilota che è riuscito a planare dolcemente fino ad atterrare in modo perfetto sulla sabbia...