21 ago 2019 16:05

CESARE PREVITI OPERATO D'URGENZA A ISCHIA PER UNA OCCLUSIONE INTESTINALE - L’EX MINISTRO 85ENNE, CHE SI ERA SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO PER APPENDICITE DUE SETTIMANE FA, SI TROVAVA IN VACANZA IN BARCA - DOMANI SARÀ DIMESSO