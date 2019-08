CESSO D’AMARTI - IN GALLES ARRIVANO I BAGNI PUBBLICI ANTI SESSO: AVRANNO PAVIMENTI SENSIBILI AL PESO PER GARANTIRE LA PRESENZA DI UNA PERSONA PER VOLTA - UN QUALSIASI MOVIMENTO BRUSCO FARÀ SCATTARE UN ALLARME E UN GETTO D'ACQUA INONDERÀ L'INTERNO - CI SARANNO MISURE DI PREVENZIONE CONTRO FUMO E USO DI DROGHE…

Sesso nei bagni pubblici? Basta grazie. In Galles è in corso una vera e propria rivoluzione dei servizi igienici che scongiurerà qualsiasi tentativo da parte dei più "monelli" di appartarsi un po' con il proprio partner. La città costiera di Porthcawl infatti sta installando dei nuovi bagni con pavimenti sensibili al peso per assicurarsi che siano occupati da una sola persona per volta. Un qualsiasi movimento brusco farà scattare un allarme e un getto d'acqua inonderà l'interno.

A parte evitare che qualche coppietta si apparti nei bagni pubblici, l'allarme dei servizi igienici sarà programmato anche per prevenire il fumo e l'uso di droghe. I pavimenti e le pareti saranno inoltre resistenti ai graffiti. Se per caso poi qualcuno dovesse addormentarsi dentro, un avvertimento acustico e luminoso provvederà a svegliarlo e verrà disattivato il riscaldamento. Tutti i servizi igienici saranno dotati di pavimento e idropulitrice ad alta pressione che potranno essere azionati dopo ogni utilizzo o dopo un certo numero di "visitatori". I bagni si chiuderanno ogni notte per dieci minuti ed effettueranno una pulizia profonda automatica. L'utilizzo è a pagamento, anche se al momento non si sa quanto costerà.

Secondo quanto riportato dalla testata locale WalesOnline il comune di Porthcawl sta spendendo 170mila sterline per installare i nuovi bagni a Griffin Park, lo stadio cittadino. Per il consigliere comunale Mike Clarke ricostruire i servizi igienici "è un elemento importante per garantire che Porthcawl sia un ottimo posto dove vivere, lavorare e venire in visita". I bagni futuristici pensati in Galles nascondono però qualche problema. A quale peso è tarato il rilevatore all'interno? Cosa fare se qualcuno ha bisogno di assistenza? Sono solo alcuni degli interrogativi pubblicati su Twitter.