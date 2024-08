A CHE GIOCO STA GIOCANDO SALVATORE RIINA JR? – IL FIGLIO DEL CAPO DEI CAPI HA AVVIATO UN’OPERAZIONE SIMPATIA SUI SOCIAL CON UNA SERIE DI SELFIE SORRIDENTI DA CORLEONE – SI TRATTA DI UNA STRATEGIA A PIÙ LIVELLI: SE ALLA SOCIETÀ CIVILE E ALLE ISTITUZIONI DICE CHE NON È PIÙ IL CAPOMAFIA FINITO IN CARCERE PERCHÉ VOLEVA RIORGANIZZARE IL CLAN, DALL’ALTRA SEMBRA PARLARE ANCHE ALL’ORGANIZZAZIONE MAFIOSA, RIBANDENDO CHE LUI È ANCORA SUL TERRITORIO – NEL PAESE È TORNATO DA UN OLTRE UN ANNO, MA PARE GLI SIA STATO IMPEDITO DI ANDARE A PALERMO DA...

Estratto dell’articolo di Salvo Palazzolo per “la Repubblica”

SALVATORE RIINA

Negli ultimi tempi, con una sequenza di selfie sorridenti su Instagram e Facebook, Salvo Riina, il rampollo del capo dei capi di Cosa nostra, sembra avere avviato una precisa strategia social: fare dimenticare il suo burrascoso passato.

Una strategia a più livelli.

toto riina

Alla società civile e alle istituzioni dice che non è più il capomafia che voleva riorganizzare un clan, per questo nel 2008 ha finito di scontare una condanna a 8 anni. Ma con quei post il giovane Riina sembra parlare anche all’organizzazione mafiosa: ribadendo che la sua città resta Corleone, per giunta con residenza nella via Scorsone di suo padre e non in via Cesare Terranova, giudice ucciso dai boss, intitolazione voluta dai commissari prefettizi dopo lo scioglimento del Comune per mafia. La Corleone di un tempo è un simbolo perfetto per far dimenticare il burrascoso passato di cocainomane che nel 2017 fece crollare il mito criminale del rampollo di Totò Riina, all’epoca in cui era sorvegliato speciale a Padova.

il matrimonio di salvatore riina con elena

[…] A Corleone è tornato ormai da un anno e mezzo […] Però, di tanto in tanto, Salvo Riina parte. E non si sa cosa faccia. Adesso, lui ci informa sui social che è andato in Spagna, per sposarsi. Non dice, invece, che a Corleone ha fatto una festa riservatissima, chissà chi c’era. Per certo, in questi ultimi anni è stato anche a Malta, e forse pure in altri posti. D’altro canto, per la giustizia italiana, il rampollo del padrino delle stragi non ha più limiti e può andare dove vuole.

Raccontano, invece, che un divieto l’avrebbe imposto qualcuno in Cosa nostra a Salvo Riina, di tornare a Palermo.

salvatore riina

Come invece accadeva all’inizio degli anni Duemila […] All’epoca, il giovane Riina intratteneva una fitta rete di relazioni con il ventre molle della città, quella zona grigia di borghesia collusa sempre in cerca di nuovi affari.

Morto Totò Riina, nel novembre 2017, la storia di Cosa nostra sembra cambiata radicalmente. Con il ritorno dei mafiosi perdenti di un tempo, con la creazione di nuove alleanze fra i clan, con il cambio di passo dell’organizzazione: niente più gesti eclatanti, come quelli voluti dal vecchio Riina, ma più relazioni e più affari. Se qualcuno ha davvero vietato a Salvo Riina di farsi vedere troppo spesso a Palermo è un segnale chiarissimo in Cosa nostra.

giuseppe salvatore riina

E così lui posta foto da Corleone. Per rassicurare, magari per recuperare credibilità. Anche se preferisce le foto scattate all’estero. Chissà, forse è lontano, molto lontano dalla Sicilia, il tesoro mai sequestrato dei boss Corleonesi. Il segreto più grande che il giovane Riina e le sue sorelle conservano. Ma, intanto, come passa le sue giornate a Corleone? Ufficialmente, come annota sui social, fa lo scrittore.

Il suo “Riina family life” è il racconto di una gran bella famiglia: «Quello che sono diventato lo devo ai miei genitori che non mi hanno fatto mancare nulla», dice.

Insomma, un libro pieno di silenzi e omissioni. Sul padre e pure sul fratello Giovanni, che sta scontando l’ergastolo per alcuni omicidi. Nel 2006, quando uscì il libro, Salvuccio accettò di farsi intervistare nel salotto di “Porta a Porta”.

giuseppe salvatore riina

E nessuno gli fece le domande che continuano a dargli fastidio. Quelle sulle parole che pronunciò quando stava riorganizzando la cosca, e non sospettava di essere intercettato. […] Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, avverte: «La frase su via Scorsone manda un messaggio preciso: Corleone è ancora Cosa nostra, le regole qui le facciamo noi».

