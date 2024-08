CHE VESPAIO! – DOPO LE POLEMICHE PER IL TWEET SU PAOLA EGONU E MYRIAM SYLLA (“ESEMPIO DI INTEGRAZIONE VINCENTE”), BRUNO VESPA CORREGGE IL TIRO: “SO BENISSIMO CHE PAOLA EGONU E MYRIAM SYLLA SONO NATE IN ITALIA. MA BASTA QUESTO A SALVARE DALLE POLEMICHE CHI NASCE CON LA PELLE NERA? ANCHE LORO PURTROPPO DEBBONO INTEGRARSI IN UN MONDO PIÙ RAZZISTA DI QUANTO S’IMMAGINI”

ARTICOLI CORRELATI

DALL’ACCOUNT TWITTER DI BRUNO VESPA

bruno vespa foto di bacco (1)

So benissimo che Paola Egonu e Myriam Sylla sono nate in Italia. Ma basta questo a salvare dalle polemiche chi nasce con la pelle nera? Anche loro purtroppo debbono integrarsi in un mondo più razzista di quanto s’immagini. E le due campionesse ci sono riuscite benissimo.

VESPA E L'ITALVOLLEY 'ESEMPIO DI INTEGRAZIONE', È POLEMICA SU X

Nei messaggi di replica: "Sono nate in Italia"

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu e Myriam Sylla: brave, nere, italiane. Esempio di integrazione vincente". È il messaggio postato su X da Bruno Vespa per celebrare la medaglia d'oro conquistata a Parigi dall'Italvolley femminile. Parole che fanno discutere gli utenti della rete e suscitano polemiche.

egonu italia usa

C'è chi evidenzia l'errore nel nome di Egonu e chi sottolinea: "Sono nate in Italia, di quale integrazione parli esattamente? E poi, 'nere': proprio non ci riesci a non sottolineare il colore della pelle?", si legge tra i commenti. O ancora: "Chiedete a Bruno Vespa di quale integrazione parla visto che le ragazze a cui si riferisce sono nate in Italia". "Bruno - scrive un altro utente - ma sono nate in Italia, l'Africa l'avranno vista nel film di Checco Zalone al massimo".

VESPA, 'LE POLEMICHE? NASCERE IN ITALIA NON SALVA DAL RAZZISMO'

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Non capisco dove nasca la polemica. Nascere in Italia non significa niente: contano la famiglia, la formazione e purtroppo anche il colore della pelle. È l'elemento più vistoso, ma non il più rilevante. I meridionali che arrivarono a Torino negli anni Cinquanta e Sessanta altro che integrazione dovettero affrontare... Figuriamoci Paola e Myriam in un paese dove il razzismo non è certo scomparso. Quelle due ragazze sono simbolo di terra e aria. E hanno fatto volare anche chi non le ama".

sylla italia usa

Lo dice all'ANSA Bruno Vespa, interpellato in merito alle critiche suscitate dal post su X in cui aveva festeggiato la medaglia d'oro conquistata alle Olimpiadi di Parigi dall'Italvolley femminile, facendo i complimenti in particolare a Egonu e Sylla e definendole "esempio di integrazione vincente".

Polemiche alle quale il giornalista replica anche sui social: "So benissimo che Paola Egonu e Myriam Sylla sono nate in Italia. Ma basta questo a salvare dalle polemiche chi nasce con la pelle nera? Anche loro purtroppo debbono integrarsi in un mondo più razzista di quanto s'immagini. E le due campionesse ci sono riuscite benissimo", scrive sempre su X.

IL TWEET DI BRUNO VESPA SULLA VITTORIA DELLA NAZIONALE DI PALLAVOLO FEMMINILE ALLE OLIMPIADI