CHI E' LA REGINA DEL REAME? LA FEROCE GUERRA TRA LE DUE DONNE DI TRUMP: LA ONNIPRESENTE FIGLIA IVANKA E LA QUASI INVISIBILE MOGLIE MELANIA – CHE LE DUE SI DETESTINO È NOTO MA, STANDO A QUANTO SCRITTO NEL LIBRO “MELANIA & ME” DI STEPHANIE WINSTON WOLKOFF AMICA DI LUNGA DATA DELLA FIRST LADY, LA FIGLIA PREDILETTA DEL PRESIDENTE STA FACENDO DI TUTTO PER…

Luciana Grosso per "it.businessinsider.com"

ivanka e melania trump

A casa Trump sarebbe in corso una feroce guerra tra le due donne del Presidente: la onnipresente figlia Ivanka e la quasi invisibile moglie Melania. Le due, stando a quanto scritto nel libro “Melania & Me”, di Stephanie Winston Wolkoff, amica di lunga data della First Lady, si detesterebbero.

melania e ivanka trump

In particolare sembra che Ivanka abbia fatto di tutto, negli ultimi anni, per mettere in cattiva luce agli occhi del padre presidente la sua consorte e per isolarla e renderla sempre meno influente. Melania dal canto suo considererebbe la figliastra e i suoi alleati come “serpenti”.

donald trump, melania e ivanka ivanka trump 2 DONALD TRUMP MELANIA IVANKA melania e donald donald melania ivanka trump e jared kushner IVANKA E MELANIA TRUMP CON PAPA BERGOGLIO ivanka melania donald trump con papa francesco ivanka e jared ivanka first lady della politica ivanka trump donald trump con ivanka e melania melania first lady della moda melania trump trump insirmr a melania ivanka e la mcdougal ivanka e melania trump ivanka trump 1 ivanka trump