CHI E' IL VERO ANIMALE? – A MILANO UN SENZATETTO, GIÀ SEGNALATO ALLE FORZE DELL’ORDINE COME “PERSONA MOLESTA”, HA SCARAVENTATO IL SUO CAGNOLINO SUI BINARI DELLA METROPOLITANA DOPO AVER SCAZZATO CON UN PASSEGGERO SULLA BANCHINA: L’UOMO GLI AVEVA CHIESTO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E LUI HA PERSO LA TESTA LANCIANDO IL CANE SULLE ROTAIE – IL METICCIO SI È SALVATO GRAZIE A…

cane lanciato sui binari da un senzatetto a milano

Una lite in metropolitana finita male per una cane femmina, scaraventato sui binari della metro Bisceglie di Milano, ma fortunatamente subito salvato e adottato da uno dei suoi soccorritori. È successo lunedì intorno alle 18 e polizia e dipendenti di Atm sono intervenuti prontamente, traendo in salvo l’animale che ha subito trovato una casa grazie alla generosità di un operatore della security. Il cane, un meticcio simile a un Jack Russell, è stato ribattezzato “Lucky”, che in inglese significa proprio “fortunato”.

La vicenda è cominciata quando il proprietario della cagnolina, un peruviano senza fissa dimora tra i 33 e i 34 anni già segnalato alle forze dell’ordine come “persona molesta”, ha dato vita a una lite con uno degli altri passeggeri in attesa sulla banchina, il quale gli avrebbe chiesto di indossare la mascherina. Per tutta risposta, il senzatetto ha perso le staffe, tanto da rendere necessario il ricorso alla sicurezza della metro e poi alla polizia. Preso dall’agitazione, l’uomo ha sollevato la sua piccola quattrozampe e l’ha lanciata sulle rotaie della linea rossa, proprio mentre era in arrivo la metropolitana.

L’interruzione della circolazione è stata immediata e il meticcio, poi ribattezzato “Lucky”, è stato tratto in salvo illeso da polizia e Atm. E la fortuna ha aiutato due volte questa cagnolina, subito adottata da uno degli operatori intervenuti per soccorrerla. Il vecchio proprietario, invece, è stato indagato per interruzione di pubblico servizio (la metro è rimasta ferma per 40 minuti) e maltrattamento di animali.