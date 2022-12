CHI DICE DONALD DICE DANNO – LA TRUMP ORGANIZATION E LA TRUMP PAYROLL SONO STATE CONDANNATE PER FRODE FISCALE PER AVER FALSIFICATO I CONTI. IN ARRIVO UNA MULTA DI 1,6 MILIONI DI DOLLARI – LA DECISIONE DELLA CORTE DI NEW YORK NON COLPISCE DIRETTAMENTE L’EX PRESIDENTE, MA PESA SULLA SUA REPUTAZIONE, ANCHE ALLA LUCE DI ALTRI POSSIBILI GUAI GIUDIZIARI...

Giuseppe Sarcina per www.corriere.it

DONALD TRUMP

È la prima condanna secca per la Trump Organization. L’ex presidente non è coinvolto direttamente, ma il verdetto raggiunto nella Corte di New York è indubbiamente un colpo per la sua già discutibile reputazione. La giuria ha stabilito che due entità del gruppo, la Trump corporation e la Trump Payroll corporation hanno frodato il fisco, falsificando i conti aziendali.

Toccherà al giudice fissare la pena: secondo i media americani potrebbe essere una multa fino a 1,6 milioni di dollari. Una cifra che non porterà alla rovina il business della famiglia Trump. Gli effetti della sentenza, però, sono pesanti. Innanzitutto i giudici hanno infranto lo scudo di omertà che finora aveva protetto gli affari di Trump.

donald trump elezioni midterm

Il procuratore del South District di Manhattan, Cyrus Vance, aveva iniziato l’inchiesta nel luglio del 2021, convocando Allen Weisselberg, 75 anni, il manager di punta da 46 anni al servizio dell’ex costruttore newyorkese. La resistenza di Weisselberg è durata un anno. Poi nell’agosto scorso è crollato, dichiarandosi colpevole per tutti i 15 capi di accusa ipotizzati dalla Procura.

Weisselbgerg, con la complicità del suo collaboratore Jeffrey McConney, ha nascosto al fisco compensi e benefit per un valore di 1,7 milioni di dollari, occultando, tra l’altro, l’affitto per l’appartamento in una delle Trump Tower di Manhattan; il leasing di un’auto lussuosa; i versamenti per pagare le università dei nipoti. Avrebbe pagato tutto in nero.

donald trump allen weisselberg

Weisselberg ha schivato almeno 15 anni di carcere. Ma la decisione della «Supreme Court», il tribunale principale di New York, è un segnale d’allarme per Trump. L’indagine aperta da Vance è passata al suo successore, Alvin Bragg, e copre 15 anni di operazioni considerate opache: dalla falsificazione dei bilanci per ottenere i prestiti dalla banche, fino ai pagamenti illeciti, come i 130 mila dollari versati alla porno star Stormy Daniels. L’inchiesta, quindi, può salire ancora di livello.

donald trump. donald trump arriva all ufficio del procuratore generale di new york donald trump esce dalla trump tower trump tower