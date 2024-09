CHI HA DATO LA COCAINA AD ALEX MARANGON? OLTRE A SOSTANZE PSICOTROPE, SONO STATE TROVATE TRACCE DELLA POLVERINA BIANCA NEI LIQUIDI BIOLOGICI DI ALEX MARANGON, IL BARISTA 25ENNE MORTO DURANTE UN RITIRO DI MEDICINA AMAZZONICA NELL’ABBAZIA DI VIDOR, IN PROVINCIA DI TREVISO – I FAMILIARI SONO SICURI CHE NON NE FACESSE USO E UN AMICO DELLA VITTIMA SOSTIENE CHE ALEX “DISPREZZASSE LA SOSTANZA” – IL RAGAZZO HA ASSUNTO COCAINA VOLONTARIAMENTE O QUALCUNO GLIEL’HA RIFILATA INSIEME AL DECOTTO DI AYAHUASCA?

Le analisi sulla salma di Alex Marangon continuano a fotografare quello è rimasto nel suo corpo, ma bisogna ancora attendere prima di sapere la quantità delle sostanze assunte e quando sono state ingerite. Dopo aver trovato nel sangue tracce di piante contenenti sostanze psicotrope, riconducibili al decotto di ayahuasca illegale in Italia dal 2022, mercoledì alcune indiscrezioni non smentite hanno rilevato tracce di cocaina nei liquidi biologici.

Per adesso non c’è certezza di quando la droga sia stata assunta, né della quantità rilevata. Sarà soltanto l’esame del capello, non ancora iniziato, a determinare se il giovane barista di 25 anni di Marcon (Venezia) ne faceva uso abitualmente. Per la famiglia e per gli amici è impossibile che abbia mai assunto la cocaina, almeno di sua volontà: «Alex ci diceva tutto. Siamo sicuri che non ne facesse uso – ha detto la famiglia composta dal papà Luca Marangon, dalla mamma Sabrina Bosser e dalla sorella Giada – Inoltre ricordiamo che Alex è morto per i colpi rinvenuti dall’autopsia sul cranio e non in seguito all’assunzione di sostanze».

Edoardo Baldan esclude che l’amico ne facesse uso: «Alex era il primo a disprezzare la cocaina – ha detto il collega e amico, quando la notizia si è diffusa – Lui stesso se avesse saputo che uno dei suoi amici ne faceva uso, si sarebbe arrabbiato e l’incoerenza non faceva parte di lui. Se c’è una cosa di cui sono sicuro è che il mio amico non abbia mai assunto cocaina volontariamente».

Le analisi in corso sono svolte nel laboratorio di Trieste e condotte da Riccardo Addobbati, il tossicologo incaricato dalla Procura di Treviso che ha seguito anche il caso di Liliana Resinovich.

[…] Al momento è impossibile dire se Alex abbia assunto cocaina quella notte o in precedenza, ma se invece avesse assunto cocaina e ayahuasca durante il ritiro, che tipo di reazioni si sarebbero potute innescare in lui e nei partecipanti?

Su richiesta della Procura, lo scorso agosto il gruppo del ritiro si è presentato per dare una propria ciocca di capelli, utile alla ricostruzione delle sostanze assunte, ma a oggi non sono state svolte le analisi. Inoltre, essendo stata cancellata la chat dell’incontro, nessuno sa con certezza chi fosse presente all’Abbazia. […]

