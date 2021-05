CI MANCAVA SOLO LA BANDA DEL COPRIFUOCO! – PRESA D’ASSALTO A ROMA UNA RIVENDITA DI SMARTPHONE, TABLET E COMPUTER: I LADRI SONO ARRIVATI INCAPPUCCIATI E HANNO PORTATO VIA UN BOTTINO DI MIGLIAIA DI EURO - IL VIDEO DEL COLPO CON SPACCATA

Emilio Orlando per www.leggo.it

Colpo con spaccata questa notte in una rivendita di cellulari a piazza Buenos Aires nel quartiere Parioli di Roma. Smartphone, tablet, personal computer ed accessori hi-tech il prezioso bottino che ladri incappucciati hanno portato via dal negozio “i-Shop”. La fasi dell’assalto del commando di malviventi sono state filmate dalle telecamere a circuito chiuso come nel video di Leggo.it.

