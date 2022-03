15 mar 2022 19:00

LA CINA (CHE HA IMPEDITO L'INDAGINE DELL'OMS A WUHAN) HA CHIESTO DI INDAGARE SUI BIOLABORATORI USA IN UCRAINA! - IL PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI CINESE, ZHAO LIJIAN, HA ESPRESSO "PREOCCUPAZIONE" PER LE "DOZZINE DI LABORATORI BIOLOGICI IN UCRAINA GESTITI PER ORDINE DEL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA DEGLI STATI UNITI" - "LA RICERCA STATUNITENSE MIRA A CREARE UN MECCANISMO PER LA DIFFUSIONE DI AGENTI PATOGENI MORTALI..."