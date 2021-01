Da liberoquotidiano.it

CASO GENOVESE NON E' L'ARENA

La ragazza che ha accusato di violenza sessuale Alberto Genovese "porterà delle cicatrici permanenti su tutto il corpo, avrà il marchio di Genovese per tutta la vita. Si vede nei video che la droga le viene somministrata da tutte le parti...". Ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, l'ex legale della 18enne Saverio Macrì si chiede perché l'amico dell'imprenditore Daniele Leali "non prenda il distacco da questo criminale schifoso".

alberto genovese

Poi getta una luce sinistra sulla scelta della vittima di cambiare il suo staff di avvocati: "Sono suoi amici e presunti migliori amici, una corte dei miracoli che non fanno gli interessi della ragazza, ma perseguono solo interessi economici". "Lei mi sta dicendo che si potrebbe arrivare a un accordo con Genovese?", chiede Giletti sconcertato. "Assolutamente sì, quando secondo me si poteva arrivare a una condanna esemplare".

ALBERTO GENOVESE

Da liberoquotidiano.it

A Non è l'arena su La7 dettagli sconcertanti dalla notte del presunto stupro di Alberto Genovese a Ibiza, ai danni di una ragazza ospite della villa insieme ad altri amici. Con loro due, nella camera da letto in cui secondo l'accusa si è consumata la violenza sessuale la scorsa estate, c'era anche Sara, la fidanzata dell'imprenditore. E Massimo Giletti in studio legge la testimonianza fornita dalla compagna di Genovese: "Con M. e Alberto abbiamo ballato, poi siamo finiti sul letto dove ci siamo toccati. Poi ci sono stati dei rapporti orali sia da parte mia che di M. verso Alberto".

alberto genovese

Quindi la corsa verso la depravazione: "C'è stato un primo rapporto vag***e tra M. e Alberto. Lei gli ha detto che aveva le mestruazioni, ma ad Alberto non dava fastidio. Io ricordo tutto, la ragazza era attiva e partecipava". Poi Genovese e la fidanzata hanno consumato un rapporto "mentre l'altra ragazza assumeva un'altra sostanza. Ha cominciato ad agitarsi, diceva che stava male, siamo andate in bagno ma ha vomitato, era pallida, sudava".

alberto genovese alberto genovese alberto genovese alberto genovese Alberto Genovese alberto genovese alberto genovese 2 sarah borruso alberto genovese daniele leali sarah borruso alberto genovese ALBERTO GENOVESE ALBERTO GENOVESE alberto genovese alberto genovese alberto genovese alberto genovese alberto genovese alberto genovese ALBERTO GENOVESE DANIELE LEALI alberto genovese alberto genovese alberto genovese

luca procaccini avvocato della vittima di alberto genovese saverio macri DA GILETTI alberto genovese sarah borruso alberto genovese