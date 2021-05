COME DARE UNA MANO AL VIRUS: 1,3 MILIARDI DI PERSONE AL MONDO NON SONO DISPOSTE A FARSI INIETTARE IL VACCINO - SOLO IL 68% DELLA POPOLAZIONE MONDIALE SI E' DETTA FAVOREVOLE - I CITTADINI PIU' DIFFIDENTI SONO I KAZAKI, QUELLI PIU' VIRTUOSI QUELLI DEL MYANMAR - NEL COMPLESSO GLI STATI EX SOVIETICI E DELL'EUROPA ORIENTALE SONO I PIU' SCETTICI...

Sondaggio Gallup 5

Un recente sondaggio Gallup ha stimato che più di 1 miliardo di persone in tutto il mondo non è disposta a ricevere il vaccino COVID-19 durante il primo anno della pandemia, rendendo più difficile raggiungere l'immunità di gregge.

I ricercatori hanno intervistato persone in 116 paesi e hanno calcolato che solo il 68% degli adulti era disposto a farsi vaccinare, ben al di sotto della quota del 70-90% che gli scienziati ritengono necessaria per l'immunità. La quota in avanzo, il 32%, che corrisponde a 1,3 miliardi di persone, ha detto che per il momento non intende immunizzarsi.

Sondaggio Gallup 4

Il paese con la percentuale più alta di adulti disposti alla vaccinazione è il Myanmar (il 96%), quello con la percentuale più bassa il Kazakistan (25%). Nel complesso, i ricercatori hanno affermato che almeno 38 paesi raggiungerebbero l’immunità, con percentuali pari o superiori al 70%. Lo studio ha evidenziato che le persone che vivono nell'Europa orientale e negli stati ex sovietici erano le meno inclini a ottenere il vaccino.

Gallup ha anche sottolineato che lo studio è stato condotto durante il 2020 quando un vaccino non era prontamente disponibile e i paesi erano in diverse fasi della pandemia. Gli autori del sondaggio ritengono che gli atteggiamenti possano essere cambiati da allora, come nel caso degli Stati Uniti. Il sondaggio mondiale del 2020 ha mostrato che solo il 53% degli americani era disposto a ottenere il vaccino. Nel marzo 2021, quel numero è aumentato al 74%.

Sondaggio Gallup 3

In tutto il mondo, alcuni africani esitano a ottenere i vaccini COVID-19 tra le preoccupazioni sulla loro sicurezza, allarmando i funzionari della sanità pubblica poiché alcuni paesi iniziano a distruggere migliaia di dosi scadute prima dell'uso.

I sospetti relativi ai vaccini sono stati ampiamente diffusi sui social media, guidati in parte da una generale mancanza di fiducia nelle autorità. Il ministro della salute dell'Uganda ha dovuto confutare le accuse di aver simulato di aver ricevuto un'iniezione, postando persino un video di sé stessa mentre riceveva l'iniezione su Twitter, insieme all'ammonimento: «Per favore, smettila di diffondere notizie false!»

Sondaggio Gallup 2

Austin Demby, ministro della salute della Sierra Leone, ha detto ai giornalisti la scorsa settimana che un terzo delle 96.000 dosi ricevute nel paese a marzo probabilmente non verrà utilizzato prima della scadenza, citando una mancanza di urgenza tra alcune persone che hanno deciso che COVID-19 «non è grave come l'Ebola», il virus che ha devastato il paese diversi anni fa.