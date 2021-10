20 ott 2021 11:40

COME SI RICICLANO GLI EX POLITICI - GIANCARLO PITTELLI, EX SENATORE DI FORZA ITALIA, È STATO ARRESTATO PER CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA NELL’INCHIESTA SULLA ‘NDRANGHETA E I RIFIUTI SPECIALI: È CONSIDERATO IL “FACCENDIERE DI RIFERIMENTO” DELLA COSCA PIROMALLI DI GIOIA TAURO - L’INTERCETTAZIONE NEL CASO DAVID ROSSI: SECONDO “LE IENE” QUANDO FU ARRESTATO LA PRIMA VOLTA NEL SUO STUDIO C’ERA L’EX CAPO DI MPS GIUSEPPE MUSSARI…