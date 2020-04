COME STA CICCIO-KIM? – DAVVERO IL DITTATORE NORD-COREANO HA RISCHIATO DI MORIRE ED È RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI? LE RIVELAZIONI DEL SITO “DAILY NK”, CHE VANTA NUMEROSE GOLE PROFONDE ALL’INTERNO DEL REGIME HANNO FATTO IL GIRO DEL MONDO, MA DA PYONGYANG SMENTISCONO – E ANCHE DA SEUL DICONO CHE OLTRE IL 38° PARALLELO NON CI SONO STATE “ATTIVITÀ INUSUALI”

Paolo Salom per il “Corriere della Sera”

La fonte, al momento, è una sola: il sito sudcoreano Daily Nk che vanta «numerose gole profonde dentro e fuori la Corea del Nord». E la notizia di quelle capaci di alterare la Storia, se sarà confermata: Kim Jong-un, a soli 36 anni, sarebbe stato operato al cuore lo scorso 12 aprile e avrebbe rischiato di morire. Al momento sarebbe ricoverato presso l' Ospedale Hyangsan, in una struttura riservata soltanto alla dinastia che dal 1948 governa sul Regno Rosso, vicino al Monte Myohyang, nella provincia di Nord Pyongan.

Il giornalista che ha lanciato la notizia, ripresa in tutto il mondo, ha prima affermato di aver basato la sua storia su «diverse fonti», poi ha corretto il suo articolo riferendo che tutti i particolari gli sono stati riferiti da una sola persona «al corrente dei fatti».

Vero? Falso? Da Seul, dove ogni mossa oltre il 38° Parallelo viene seguita con attenzione (e non poca preoccupazione), la smentita è stata veloce ma sibillina: «Non abbiamo nulla da confermare, non è stata registrata alcuna attività inusuale in Corea del Nord», si legge in un comunicato diramato dall' ufficio del presidente sudcoreano Moon Jae-in. La dichiarazione ha fatto seguito a un annuncio della Cnn basato, questo su «fonti dell' intelligence Usa», anche se in verità tutto sembra riportare all' articolo del Daily Nk .

A Pechino, dove in genere si guarda per capire cosa succede a Pyongyang, Geng Shuang, portavoce del ministero degli Esteri, si è limitato a dare una laconica risposta ai giornalisti: «Abbiamo visto anche noi ma non abbiamo idea di quale sia la fonte».

Non resta dunque che tornare al racconto del Daily Nk , peraltro molto dettagliato.

L' articolo spiega che un primo allarme nella comunità degli «osservatori» della Corea del Nord era stato lanciato il 15 aprile, quando Kim Jong-un, descritto come un «giovane sovrappeso e gran fumatore», non aveva presenziato al tradizionale omaggio al nonno, Kim Il-sung, nell' anniversario della nascita del fondatore della dinastia. Alcuni avevano addirittura lanciato il sospetto che Jong-un fosse malato di Covid-19, anche se ufficialmente il virus non avrebbe colpito il Paese chiuso al mondo. Poi, la «verità».

Il Maresciallo aveva avuto un malore qualche giorno prima ed era stato portato in fretta e furia nell' ospedale Hyangsan, dove ora è guardato a vista da trenta delle sue guardie personali, e sarebbe in «condizioni stabili», tanto da permettere ai dottori arrivati con lui di rientrare nella capitale.

Ma cosa era successo esattamente a Kim Jong-un? Il sito, citando la sua fonte, spiega come il dittatore avrebbe sofferto, a partire dallo scorso agosto, di «un' infiammazione alle arterie e scompensi di pressione». Ma il suo stato di salute sarebbe precipitato a partire da dicembre, quando avrebbe «compiuto frequenti visite sul Monte Paektu» (dove è stato più volte fotografato su un cavallo bianco in mezzo alla neve, nel gelo dell' inverno nordcoreano).

Certo è difficile farsi un' idea precisa quando anche le notizie diffuse dalla Kcna , l' agenzia ufficiale del regime, sono costruite su basi esclusivamente ideologiche e di propaganda. E non aiuta nemmeno la mezza smentita degli esperti a Seul. Resta il fatto che dall' 11 aprile Kim Jong-un non è comparso in pubblico.

Non è la prima volta, è vero, che il giovane leader si eclissa dalla vista dei media internazionali (comunque «imbeccati» dalla Kcna ). In ogni modo nessuno, a livello dei principali attori mondiali, può evitare di chiedersi cosa stia accadendo in Corea del Nord, un Paese instabile, con un arsenale nucleare (o così si crede) e una storia di aggressioni militari capaci di destabilizzare ben al di là dai confini della Penisola asiatica.