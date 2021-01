24 gen 2021 15:00

COMO USO LA RUSPA IO! – È UFFICIALE, LA GENTE STA A SCAPOCCIA’: FURTO ASSURDO NELLA NOTTE A MERONE, IN PROVINCIA DI COMO, DOVE I LADRI HANNO USATO UNA RUSPA PER SFONDARE L’INGRESSO DI UN UFFICIO POSTALE E PORTARSI VIA IL POSTAMAT – L’IMPATTO È STATO COSÌ DEVASTANTE CHE GLI INQUILINI DEL PALAZZO SONO FUGGITI IN STRADA PER PAURA CHE LO STABILE CROLLASSE – ALLE 5.30 IL PAESE ERA TUTTO IN STRADA… - IL VIDEO DEI LADRI IN AZIONE