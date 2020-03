LA GUERRA MONDIALE DELLE MASCHERINE - TE LA DO IO LA SOLIDARIETÀ, EUROPEA COME INTERNAZIONALE: 8 PAESI, TRA CUI L'ITALIA, HANNO BLOCCATO LE ESPORTAZIONI DELLE MASCHERINE, DI CUI C'È UNA GRAVE CARENZA. INTERE AZIENDE VENGONO RICONVERTITE PER PRODURLE - MACRON LE HA SEQUESTRATE PER DISTRIBUIRLE AL PERSONALE SANITARIO, E HA RESO LA VENDITA SOGGETTA A RICETTA MEDICA