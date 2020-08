18 ago 2020 17:50

CORTINA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS – IL GIALLO DELL’ESTATE CHE STA ALIMENTANDO I PETTEGOLEZZI NELLE CENE MONDANE DELLA CITTADINA AMPEZZANA: PROTAGONISTA DEL CHIACCHERICCIO IL FIGLIO DEL TITOLARE DI UNO DEI PIÙ IMPORTANTI COLORIFICI VENETI – LA SPERANZA È CHE IL GIALLO NON SI TINGA DI ROSSO: IL 32ENNE È ANDATO IN FRANCIA E SE L’È SPASSATA TRA FESTE E DISCOTECHE. POI VA A TROVARE I GENITORI NELLA VILLA A CORTINA E NON SI FA MANCARE NULLA. FINO ALL’AMARA SORPRESA…