LA PRIMA PAGINA DEL FATTO QUOTIDIANO - LA SEGRETARIA DI DAVIGO DIVENTA, NEL TITOLO, UN'ANONIMA FUNZIONARIA
piercamillo davigo da floris. 1
COSA DICE DAVIGO? SULLA VICENDA DELLA COLLABORATRICE DEL MAGISTRATO CHE, SECONDO LA PROCURA DI ROMA, AVREBBE PASSATO NOTIZIE AI GIORNALISTI SUL CASO AMARA SI FA SENTIRE IL SOLO MATTEO RENZI, CHE VA GIÙ DURO: “SONO CERTO CHE IL GIUDICE DAVIGO, CHE DA ANNI CI FA LA MORALE IN TUTTE LE TRASMISSIONI TV CUI PARTECIPA E DALLE COLONNE DE IL FATTO QUOTIDIANO, SAPRÀ SPIEGARE QUESTA STRANA VICENDA”
LA PRIMA PAGINA DEL FATTO QUOTIDIANO - LA SEGRETARIA DI DAVIGO DIVENTA, NEL TITOLO, UN'ANONIMA FUNZIONARIA
piercamillo davigo da floris. 1
RAI: DI TUTTO, DI PUS: L'AD FABRIZIO SALINI CHIEDE DI AVVIARE UN'ISTRUTTORIA SULLE AFFERMAZIONI DEL GIORNALISTA DEL TG1 ANGELO FIGORILLI. SUI SOCIAL AVEVA DIFESO PIETROSTEFANI CONDANNATO COME MANDANTE DELL' OMICIDIO CALABRESI E ARRESTATO MERCOLEDÌ SCORSO A PARIGI. PARLANDO DI "VENDETTA". IL CASO ERA STATO SEGNALATO DA...
DAVIGO CONTRO TUTTI - SCARICATO DAGLI EX COLLEGHI DEL CSM, MESSO NELL’ANGOLO DAL COLLLE E DALLE TRE PROCURE PIÙ IMPORTANTI D’ITALIA (ROMA, MILANO, PERUGIA), DAVIGO NON ARRETRA: “CHE COSA AVREBBE DOVUTO FARE STORARI, CHIEDERE A GRECO DI AUTODENUNCIARSI AL CSM?” - E SFIDA I POLITICI “A CONVOCARMI, COSÌ LI METTO TUTTI A POSTO” - QUANTO ALLLA SUA EX SEGRETARIA CHE HA MANDATO IN GIRO I VERBALI IN FORMA ANONIMA, DAVIGO LIQUIDA I SOSPETTI CON UNA BATTUTA: “CERTO SE L’AVESSI FATTO IO NON L’AVREBBERO MAI SCOPERTO”
POMO DELLA DISCORDIA – L’ANTITRUST EUROPEA CONTRO APPLE DOPO IL RECLAMO DI SPOTIFY: ''DISTORCE IL MERCATO DELLO STREAMING MUSICALE ABUSANDO DI POSIZIONE DOMINANTE'' - LA COMMISSIONE EUROPEA CONTESTA ALLA SOCIETÀ DI CUPERTINO L’USO OBBLIGATORIO DEL MECCANISMO DI ACQUISTO IN-APP, CON UNA COMMISSIONE DEL 30%, E LE RESTRIZIONI CHE IMPEDISCONO DI INFORMARE GLI UTENTI DI IPHONE E IPAD DI POSSIBILITÀ ALTERNATIVE DI ACQUISTO – ECCO LA RISPOSTA DELLA COMPAGNIA DI TIM COOK….
“RAGAZZI, IL SESSO NON È IL PORNO” – PAROLA DI ROCCO SIFFREDI: “I FILM HARD DESTABILIZZANO I GIOVANI. GUARDANDO DONNE INSAZIABILI CHE HANNO RAPPORTI INFINITI, I MASCHI PENSANO CHE LE RAGAZZE SIANO COSÌ E VANNO IN ANSIA DA PRESTAZIONE. LE RAGAZZINE SI SPACCIANO PER SUPERESPERTE O SI DEPRIMONO PERCHÉ NON HANNO UN SENO O UN CULO DA PORNOSTAR” – “I MASCHI? PIÙ FRAGILI. SUL SET VEDO GIOVANISSIME SUPERAGGRESSIVE, PRONTE A SCENE FORTI DI “ROUGH SEX”. E POI C’È UN ESERCITO DI ATTORI IMPOTENTI, CHE USANO PILLOLE E…”
CHE ITALIA SARA’ AGLI EUROPEI? – CASSANO ALLA BOBO TV: “IN QUESTA NAZIONALE CAMPIONI NON CE NE SONO. IL FUORICLASSE E' MANCINI. POTREMMO RITROVARCI CONTRO IL PORTOGALLO AGLI OTTAVI E ANDARE A CASA. IL PROBLEMA E’ CHE…" - LELE ADANI RIVELA CHE IL CT NON È CONTENTO AL CENTO PER CENTO DELLE PUNTE. “FANTANTONIO” IRONIZZA: CI SERVE LEWANDOWSKI. TOGLIAMOLO ALLA POLONIA CHE A LORO NON SERVE A UN CAZZO E PRENDIAMOLO NOI” – VIDEO
CAFONALINO – COLAZIONE IN VILLA DA MARISELA PER FESTEGGIARE IL LIBRO DI MONSIGNOR GIULIO DELLAVITE DAL TITOLO CHE E’ TUTTO UN PROGRAMMA: “RIBELLARSI” - DA MARINA CICOGNA, IN TOTAL WHITE, A RENATO FARINA, DALLA REDIVIVA ANNA LA ROSA ALL'IMMARCESCIBILE ANNA COLIVA: ECCO CHI C’ERA – MARISELA: "SICCOME ANCH'IO MI RIBELLO A TUTTA QUESTA DEPRESSIONE CHE CI CIRCONDA, HO VOGLIA, CON LA DOVUTA PRUDENZA, DI…"
SOGNI UN'ESTATE IN TOPLESS? ECCO LA MAPPA DEI PAESI IN CUI E' POSSIBILE DENUDARSI AL SOLE E QUELLI IN CUI INVECE E' TASSATIVAMENTE VIETATO - IN ITALIA, REGNO UNITO E SPAGNA VIA LIBERA ALLA NUDITA' - LA MAPPA E' STATA GENERATA DA UN MARCHIO DI BIANCHERIA INTIMA INCROCIANDO LE LEGGI NAZIONALI CON LE INFORMAZIONI RACCOLTE NEI BLOG DI VIAGGIO...
UNA SCUOLA DI MIAMI INVITA IL PERSONALE A NON VACCINARSI: "C'E' IL RISCHIO DI DIVENTARE CONTAGIOSI" - CON UNA MAIL INVIATA AI GENITORI DEGLI ALUNNI, L'ISTITUTO HA SPIEGATO CHE VUOLE "ASPETTARE ULTERIORI RICERCHE SULL'IMPATTO DEL VACCINO" PRIMA DI DECIDERE SUL DA FARSI - L'ISTITUTO HA CHIESTO ANCHE DI NON DIFFONDERE DISINFORMAZIONE SUI POTENZIALI RISCHI DEL FARMACO