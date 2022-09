NORD STREAM

Estratto dell'articolo di Cristiana Mangani per il Messaggero

NORD STREAM

Sabotaggio o attacco deliberato russo sotto falsa bandiera? Cosa sia successo a 80 metri di profondità non è ancora chiaro e sarà oggetto di indagini: nessuno in Occidente sembra prendere in considerazione l'ipotesi di un semplice incidente, ma piuttosto quella di un'azione deliberata da Vladimir Putin. Per mettere a segno una simile operazione è stata necessaria una quantità enorme di tritolo, dicono esperti svedesi, forse più di 100 chili.

Una quantità certamente non facile da trasportare. L'attacco, poi, si è verificato proprio nel giorno in cui in Polonia veniva inaugurato un altro gasdotto strategico, il Baltic Pipe, che da ottobre trasporterà il gas norvegese a Danimarca e Polonia. Qualcosa che ha fatto dire al premier polacco Mateusz Morawiecki: «L'epoca del dominio russo sul gas è finito, un'epoca che è stata segnata dal ricatto, dalle minacce e dalle estorsioni». In serata si fa sentire anche l'Ue: «La risposta sarà forte»

Il primo a non escludere «un sabotaggio» è stato proprio il Cremlino, con il portavoce Dmitry Peskov che ha invocato «un'indagine urgente», parlando di «un problema che riguarda la sicurezza energetica dell'intero continente». Immediata la replica di Kiev: «È un attacco terroristico pianificato dalla Russia e un atto di aggressione contro l'Ue». Secondo il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, Mosca «vuole così destabilizzare la situazione economica in Europa e provocare il panico pre-inverno».

PUTIN E IL GAS - BY EMILIANO CARLI

LE INDAGINI La Nato ha comunicato di aver avviato un attento monitoraggio della situazione: «Gli alleati stanno esaminando le circostanze delle fughe di gas e scambiando informazioni, anche con Finlandia e Svezia». Gli Stati Uniti si sono detti pronti a sostenere gli europei nelle indagini.

Spingendosi oltre: «Le prime informazioni indicano che siano state causate da un attacco o da una forma di sabotaggio - ha detto il segretario di Stato Antony Blinken -, ma sono notizie non ancora confermate». Secondo il sito del settimanale tedesco Der Spiegel, gli Usa avevano già avvisato Berlino dei «segnali crescenti di un attacco pianificato» ai due gasdotti Nord stream. «La Cia aveva messo in guardia il governo tedesco dall'attacco agli oleodotti del mar Baltico», hanno scritto.

Mentre a Berlino la possibilità che tre fughe di gas si siano verificate contemporaneamente non sembra un caso, ma frutto «di un attacco mirato», ha riferito una fonte a Tagesspiegel. Secondo il giornale, si stanno valutando due ipotesi principali: all'origine dell'attacco potrebbe esserci l'Ucraina o qualche suo alleato, oppure un'operazione russa sotto falsa bandiera, per alimentare maggiore insicurezza e far salire ancora di più prezzi del gas.

DAI SUB AI SOMMERGIBILI LE IPOTESI DIETRO IL BLITZ

Estratto dell’articolo di CRISTIANA MANGANI per il Messaggero

Sabotaggio, la parola circola con insistenza. E a fine serata di ieri buona parte delle intelligence occidentali erano pronte a giurare che, dietro le esplosioni del gasdotto Nord stream, ci siano stati incursori super qualificati. Reparti specializzati, portati in zona operazioni da un sottomarino. Niente a che vedere con un guasto.

Il dato, al momento, non è confermato, diverse fonti, però, riferiscono di aver monitorato il web e avviato specifiche attività di ricerca arrivando a individuare in quella parte del mar Baltico che ancora ribolle per l'energia del gas, un sottomarino russo nucleare Ssn classe Oscar II Belgorod. Questo lascerebbe supporre che possano essere stati utilizzati dei veicoli subacquei autonomi attraverso un sottomarino ospite, che potrebbe essere proprio il Belgorod.

GLI EFFETTI

Da corriere.it

Per adesso non ci sarà nessun effetto sull'Italia, perché il Nord Stream 1 è chiuso da settimane. «Analizziamo attentamente gli impatti delle perdite di metano, che è un gas che ha conseguenze potenziali sul cambiamento climatico, e siamo in contatto con gli Stati membri interessati per potenziali impatti sulla navigazione marittima», ha fatto sapere la Commissione europea. «Abbiamo informazioni che una zona d’esclusione è stata adottata attorno a una delle perdite», ha aggiunto, riferendosi alla Danimarca, che ha istituito un divieto di navigazione in un raggio di 9 chilometri vicino all’isola di Bornholm, zona in cui è in corso una delle perdite.

Quanto incide Nord Stream 1 sulle forniture italiane?

Al momento, essendo fermo il Nord Stream 1 per le manutenzioni in corso da agosto, le forniture all'Italia (e all'Europa) non ne risentono. In realtà, anche quando era pienamente in funzione, incideva solo in minima parte, perché buona parte del gas in arrivo dallo snodo di Tarvisio è sempre passato per l’Ucraina. Dopodiché, la decisione su quale flusso alimentare, se attraverso Nord Stream o attraverso l’Ucraina, spetta a Gazprom, mentre quasi tutto il gas che arrivava in Germania arrivava da Nord Stream 1. Bisogna comunque tenere conto che la rete Ue è interconnessa. Attualmente il gas russo incide sulle forniture italiane di gas per meno del 10% (dato confermato da Eni al Corriere della Sera al momento di scrivere questo articolo).

Qual è il ruolo del Nord Stream 2?

Il Nord Stream 2 è stato costruito a partire dal 2018, seguendo lo stesso percorso del Nord Stream 1, ed è stato terminato nel settembre 2021, ma la sua approvazione è rimasta in sospeso a seguito dell’attacco russo in Ucraina. Anche il Nord Stream 2 ha due condotti e sarebbe potenzialmente in grado di trasportare altri 55 miliardi di metri cubi all’anno di gas in Europa.

