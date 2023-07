COSA VIENE FUORI DA UN PADRE BRASILIANO E UNA MAMMA RUSSA? UNA GNOCCA COME LIA LIN - BARBARA COSTA: “A SOLI 22 ANNI HA GIÀ FATTO VARI LAVORI: DAI 16 È UNA MODELLA PROFESSIONISTA (È ALTA 1.75, PESA 49 CHILI). SI È CIMENTATA GINNASTA DI LIVELLO, HA UNA LAUREA IN MARKETING, SA NON SO QUANTE LINGUE, E HA FATTO PURE L’INTERPRETE. POI HA INIZIATO COL PORNO QUELLO PIÙ INTENSO, CON LE ORGE SELVAGGE E LE GANG-BANG - TRA I VIDEO PIÙ VISTI DI LIA LIN SI SEGNALANO LE SUE SCENE 6 CONTRO 1, CON UOMINI CHE NON LE RISPARMIANO NULLA...”

Barbara Costa per Dagospia

lia lin (10)

Cade l’ultimo tabù del porno! Evviva! Non è un abbaglio, è uno sconvolgimento. Guardate il fisico di questa ragazza. Sì, lo so, è da urlo, una f*ga inaudita, ma, per cortesia, soltanto per qualche minuto, interrompete lo smanacciamento ed esaminatele glutei e cosce: le vedete, sì? Ma come che cosa, le smagliature!!!!! Righe e righe solcanti c*lo e anche di Lia Lin, esordiente porno, e con le smagliature che la inondano, prepotenti, nelle foto più posate ma non filtrate né ritoccate.

nata ocean lia lin tiffany tatum siffredi porn video

Non vi fa indurire pene o clitoride pure così, e proprio perché è così? E pensare che fino a poco tempo fa le smagliature erano il nemico il più infido delle pornostar. Anni di combattimenti eroici, spietati, senza cedimenti, contro un tale inestetismo, una lotta col porno che si rendeva via via affinato e nitido nelle inquadrature, sempre più "ginecologiche", insinuanti su e giù nei coiti, con le attrici a scapicollarsi, a svenarsi di laser, e medicina estetica: il palesarsi d’una smagliatura corrispondeva a tragedia e costava altrettanto.

lia lin (11)

Prendere una bellezza come Lia Lin baciata da "quelle" linee e porla a prototipo del sesso il più desiderato ed esaudiente, il più invitante, non decreta la fine ma dà colpi micidiali ai corpi fin troppo plastificati. Oddio, non che lo standard di fascino di Lia Lin sia quello della ragazza della porta accanto (uno standard che a me personalmente ammoscia ogni tentazione), e però, mica è da tutte slanciarsi in sensualità come si può concedere – e specie di labbra – questa 22enne.

lia lin (20)

I p*pparoli non li freghi! Lia Lin l’hanno "postillata" dalle sue prime scene! E i p*pparoli l’hanno subito evidenziato, che nei siti porno lei è inclusa nella categoria sbagliata: Lia Lin non è asiatica, manco per niente. Sì, l’aspetto, il nome d’arte, possono ingannare, ma i p*pparoli disattenti, o quelli di bocca buona. A parte che Lia Lin ha usato diversi porno alias – Naomi Hill, Kim Rossi, e altri – e a parte antenati filippini, Lia Lin è figlia di padre brasiliano e di mamma russa.

Lei in Brasile ci è nata ma è stata trasferita in Russia in tenera età dalla madre, a San Pietroburgo, quando i suoi genitori si sono separati. Lia Lin a soli 22 anni ha già fatto vari lavori: dai 16 è una modella professionista (è alta 1.75, pesa 49 chili) ed è dai 18 che vive, da sola, e viaggia, da sola, ed è totalmente indipendente. Da adolescente si è cimentata ginnasta di livello, ha una laurea in marketing, sa non so quante lingue, e ha fatto pure l’interprete.

lia lin skinny but not teeny siffredi porn video

Sono queste le ragazze che il porno più ricerca e imbarca: persone che sanno gestirsi da sé e al massimo grado, e Lia ci racconta che lei ha lasciato la moda perché è un ambiente “d’una concorrenza allucinante”, preferendogli il porno e di suo sbagliando, vuoi perché lo considerava un settore attiguo a quello della moda (ma quando mai!), vuoi perché in verità non immaginava la competizione che appesta e regna nel porno.

lia lin porn video (6)

Lia ha iniziato col porno quello più intenso, con le orge selvagge e le gang-bang a battaglia di porno brand notissimi come "Legal Porno". Sono queste porno case di produzione che pagano e tanto le ragazze che accettano di girare filmati estremi, rappresentanti perversioni supreme, pissing ma a ingozzo, fellatio ma a ingozzo di peni e peni abnormi, insistenti in bocca e in ogni altro anfratto pattuito e contento, per amplessi multipli, aggressivi, imperiosi, sopraffattori di fanciulle senzienti siffatte giostre circensi.

lia lin (6)

Sono porno che vaste platee rigettano, opposte a altrettante vaste che ci si svagano, e ne sono spettatrici fidate e continue. Il porno di "Legal Porno" e consimili ha un mercato gigantesco mai sazio.

lia lin (16)

E infatti, tra i video più visti di Lia Lin si segnalano le sue triple penetrazioni, e anali e vaginali, e le sue orge 6 contro 1, ovvero le orge dove 6 (e sovente più) uomini non risparmiano nulla a una donna al centro della scena che – ve l’ho già detto e ve lo ripeto – nel porno è lei protagonista dell’azione quindi di tale orgia, com’è lei che la comanda: è lei che comanda su quei 6 (e sovente più) peni ed è lei che comanda su quei 6 (e sovente più) maschioni: le di lei espressioni di oppresso asservimento sono una recita, fatte in funzione dell’orgasmo che lo spettatore cerca, prova e approva.

lia lin lesbian porn video

Lia Lin ha graffiato un’altra porno rivoluzione: fino a poco tempo fa, le attrici che nel porno si davano a amplessi ultra sfrenanti e a immagine consumanti, erano scartate per far porno più… soft. Invece tra le ultime uscite di Lia Lin troviamo "Mystery Man", porno "morbidissimo", e ci sono lesbian "morbidissimi", e per chi non se ne fosse accorto, avviso che Lia risalta in più pellicole by Rocco Siffredi: "Skinny but Not Teeny", e "Lia’s Big Step Family" sono solo quelle dove abbaglia già dalla cover. Smentisco risolutamente che Lia Lin vuole smettere col porno. È una fake che gira in rete. Lia Lin non si pone piani, né limiti.

