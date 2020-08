CRASH! – UN TRENO DI "TRENORD" È DERAGLIATO ALLA STAZIONE DI CARNATE, IN BRIANZA, SULLA LINEA MILANO-LECCO. MA COME MAI ERA RIPARTITO SENZA PERSONALE A BORDO? – A DERAGLIARE SONO STATE TRE CARROZZE SU SETTE DEL. IL TRENO HA ABBATTUTO I IL MURO DI CINTA DELLA STAZIONE – I TESTIMONI: "ABBIAMO SENTITO UN BOATO E..." – VIDEO

BRIANZA, TRENO DERAGLIA A CARNATE

Da www.ilmessaggero.it

treno deraglia a carnate 18

Incidente ferroviario con mistero annesso in Brianza. Un treno è deragliato poco appena delle 12 di oggi, 19 agosto, a Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate. Nel deragliamento sarebberp rimasti feriti 2 macchinisti, che secondo Areu, non dovrebbero essere gravi. Successivamente Trenord ha specificato: «Per cause da accertare, il treno si è mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capotreno). I sistemi di sicurezza dell'infrastruttura sono entrati subito in funzione e hanno instradato il treno verso il binario tronco della stazione di Carnate». «È stata immediatamente istituita - aggiunge la nota - una commissione interna per chiarire cause e responsabilità, fra cui il comportamento dell'equipaggio».

treno deraglia a carnate 6

Secondo quando era stato riferito anche un passeggero era rimasto ferito. Il treno di Trenord è della linea Milano-Lecco. Più carrozze, stando alle prime informazioni, si sono rovesciate anche sulla viabilità ordinaria. Sul posto, insieme al 118, carabinieri e vigili del fuoco. Sul treno passeggeri, era stato comunicato, viaggiavano solo tre persone: capotreno, macchinista e passeggero, che sono rimasti contusi nel deragliamento.

treno deraglia a carnate 5

La ricostruzione

«Il treno 10776 è uscito dai binari in prossimità della stazione di Carnate Usmate. La circolazione è interrotta tra Monza e Carnate Usmate», si leggeva sul sito di Trenord dove era data notizia del treno deragliato. Sono 3 vagoni su 7 quelli deragliati all'ingresso della stazione. Il deragliamento è avvenuto in prossimità di uno scambio. Un vagone si è appoggiato al muro esterno che costeggia i binari. Sull'incidente indaga la Polfer. I due macchinisti e il passeggero che erano a bordo del treno 10776, comunica Trenord, sono «lievemente contusi». Tre carrozze del convoglio sono deragliate su un binario tronco». «L'unico viaggiatore presente a bordo - si legge nella nota di Trenord - è rimasto lievemente contuso, medicato sul posto dagli operatori di AREU e successivamente trasportato precauzionalmente in codice verde in ospedale. Lievemente contusi anche macchinista e capotreno». Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento, conclude Trenord.

I testimoni

treno deraglia a carnate 13

È deviato su un binario morto, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco e della polfer, il treno deragliato. Sul posto si vede come il treno, uscendo dai binari, abbia abbattuto il muro di cinta della stazione. Tanto spavento per gli abitanti e gli addetti dello studio medico adiacente al luogo del disastro. «Abbiamo sentito un boato e siamo usciti subito, pensavamo a un terremoto», racconta una dottoressa.

treno deraglia a carnate 17 treno deraglia a carnate 16 treno deraglia a carnate 8 treno deraglia a carnate 5 treno deraglia a carnate 4 9treno deraglia a carnate treno deraglia a carnate treno deraglia a carnate 2 treno deraglia a carnate 1 treno deraglia a carnate 4 treno deraglia a carnate 18 treno deraglia a carnate 9treno deraglia a carnate treno deraglia a carnate 1 treno deraglia a carnate 2 treno deraglia a carnate 12 treno deraglia a carnate 10 treno deraglia a carnate 11 treno deraglia a carnate 15 treno deraglia a carnate 14 treno deraglia a carnate